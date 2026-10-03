عطوان بررسی کرد: ۱۱ دلیل در رد حادثه هواپیمای «فلای دبی»

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقالهای در وبگاه رأی الیوم نوشت که تمام شواهد و قرائن نشان میدهد که حادثه هواپیمای اماراتی متعلق به شرکت هواپیمایی «فلایدبی» که در مسیر «تلآویو» در حرکت بود، یک «نمایش» بود که دستگاههای جاسوسی رژیم صهیونیستی با دقت فراوان آن را طراحی کرده بودند.
به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه اهداف واقعی پشت پرده اجرای این سناریو همچنان نامعلوم است، ابراز داشت که روایت اسرائیلی در خصوص این حادثه پر از دروغهای متناقض و سادهانگارانه است. برجستهترینِ آنها، ادعای درگیری لفظی در کابین خلبان میان خلبان و کمکخلبان، اقدام کمکخلبان به حمله با چاقو به خلبان و جاری شدن خون او در تلاشی برای سقوط هواپیما و کشته شدن تمامی ۱۷۴ سرنشین آن است. این روایت میافزاید که مداخله مسافران مانع از اجرای این طرح شد.
نتانیاهو به بیان ۱۱ دلیل پرداخت که نشان میدهد سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی پشت پرده اجرای این نمایش بوده است. این دلایل عبارتند از:
اول: در ابتدا گفته شد که خلبان هواپیما روستبار و کمکخلبانِ ضارب او اوکراینی است. این روایت سپس تغییر یافته و گفته شد خلبان اماراتی و کمکخلبان عمانی بوده است. در ادامه این روایت به این صورت اصلاح شد که خلبان هندی و کمکخلبان تبعه عمان است.
دوم: تا این لحظه، حتی یک موضعگیری و اظهارنظر رسمی از سوی عربستان سعودی نشنیدهایم؛ همان کشوری که گفته شد هواپیما در آن فرود اضطراری داشته، کمکخلبان بازداشت شده و به خلبان مجروح خدمات پزشکی ارائه شده است.
سوم: چرا هواپیما، حریم هوایی اردن را که در لحظه وقوع درگیری در آن حضور داشت ترک کرد و تصمیم گرفت در فرودگاه بینالمللی تبوک عربستان سعودی فرود بیاید؟ فرودگاه تبوک فاصله چندانی با فرودگاه ایلات اسرائیل، فرودگاه شرمالشیخ مصر ندارد و فرودگاه العقبه نیز به آن بسیار نزدیک است.
چهارم: آیا به طور اتفاقی دو خلبان اسرائیلی متخصص در هدایت این نوع هواپیما و نیز یک تیم پزشکی در میان مسافران حضور داشتهاند؟
پنجم: کابین خلبان از بیرون قابل گشودن نیست؛ روایت سست و بیاساس رژیم صهیونیستی میگوید خلبان مجروح از جا برخاسته و در را به روی مسافرانی که به کابین هجوم آورده بودند باز کرده است. در این لحظه کمکخلبانِ نیرومندتر و سالم (بدون جراحت) کجا بود و چرا مانع او نشد؟
ششم: روایت صهیونیستی نام خلبان هندی «اسمیت ماشار» را ذکر کردند، اما تا این لحظه نام کمکخلبان «عُمانی» متهم به تلاش برای انهدام هواپیما را به زبان نیاوردهاند.
هفتم: مری رگیو، وزیر حملونقل رژیم صهیونیستی، از حضور یک کمکخلبان عُمانی در کابین خلبان ابراز شگفتی کرد و گفت این امر بخشی از توافقنامه اسرائیل و امارات است که استخدام هرگونه خلبان یا کمکخلبان از کشورهای غیر هم پیمان با رژیم صهیونیستی برای پروازهای شرکت «فلایدبی» میان امارات و اسرائیل را منع میکند؛ این یعنی اینکه کمک خلبان اهل عمان نبوده است.
هشتم: نتانیاهو دو روز پیش از حملات احتمالیِ پیش از انتخابات رژیم صهیونیستی هشدار داده بود؛ به این معنا که او از این توطئه اطلاع داشته و چهبسا از موفقیت آن در انهدام هواپیما مطمئن بوده تا از آن به عنوان بهانهای برای تجاوز احتمالی به ایران و به تعویق انداختن انتخابات استفاده کند.
نهم: یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تأکید کرد که هواپیما هدف یک حمله تروریستی قرار گرفته است؛ سلاحها، مهمات و مواد منفجره به کار رفته در این عملیات کجا هستند؟
دهم: مسافر نجاتبخش اسرائیلی و باند همراهش چگونه توانستند در شرایطی که هواپیما با سرعت ۱۵ هزار فوت در ثانیه سقوط میکرده، به داخل کابین خلبان وارد شوند، درِ کابین را باز کنند، کنترل هواپیما را به دست بگیرند، کمکخلبان را بازداشت کنند و او را از حرکت بازدارند؟
یازدهم: مسافری که ادعا کرد هواپیما را نجات داده و مورد استقبال نتانیاهو قرار گرفت و با رسانههای اسرائیلی مصاحبه کرد و فصول قهرمانیِ ادعاییاش را توضیح داد، ادعا کرد که خلبان نیست و خلبانی را از روی ویدیوها یاد گرفته است!
عطوان با اشاره به سابقه رژیم صهیونیستی در جعل روایتهای مختلف به ویژه در مورد عملیات ۷ اکتبر و تجاوز به زنان و کودکان تصریح کرد که چنین افرادی هرگز از اجرای ساختگی این حمله «تروریستی» علیه هواپیمای اماراتی دریغ نخواهند کرد؛ تا از آن به عنوان بهانهای برای ارتکاب جنایات جنگی بیشتر استفاده کند.