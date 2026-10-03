در جریان ادامه حملات جنگنده‌ها و توپخانه رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف نوار غزه، دست‌کم ۵ فلسطینی از جمله چهار زن به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد شنبه یک آپارتمان مسکونی را در غرب شهر غزه هدف قرار دادند که به شهادت پنج فلسطینی از جمله چهار زن منجر شد. هم‌زمان، نظامیان اشغالگر دست به عملیات تخریب در شرق شهر غزه زدند.

در مرکز نوار غزه نیز یک پهپاد رژیم صهیونیستی با تیراندازی به سوی شهروندان در شرق اردوگاه النصیرات، یک فلسطینی را زخمی کرد.

در جنوب غزه، توپخانه اشغالگران مناطق شرقی خان یونس و مناطق پیرامونی در غرب رفح را زیر آتش سنگین گلوله‌ها و تیراندازی مکانیزه خود گرفتند.

این حملات و جنایات مستمر در چارچوب نقض روزانه و سیستماتیک توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای ناشی از نقض مداوم آتش‌بس به هزار و ۴۳۹ شهید و ۵ هزار و ۵۲ زخمی رسیده است.

از سوی دیگر، سازمان جهانی بهداشت با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تداوم محاصره پزشکی از سوی اشغالگران هشدار داد و اعلام کرد که مقامات رژیم صهیونیستی بدون هیچ‌گونه توجیه رسمی مانع از ورود تجهیزات پزشکی، دستگاه‌های اشعه ایکس و دارو‌های حیاتی به نوار غزه می‌شوند.

در تجاوزات همه‌جانبه رژیم صهیونیستی به نوار غزه در هفت اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا کنون، بیش از ۷۴ هزار فلسطینی به شهادت رسیده، افزون بر ۱۷۵ هزار تن مجروح شده‌اند و حدود ۹۰ درصد از زیرساخت‌های حیاتی، منازل و تأسیسات شهری و پزشکی این منطقه به‌طور کامل تخریب شده است.

توافق شکننده آتش‌بس در غزه از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) به اجرا درآمد، اما رژیم صهیونیستی از نخستین روز‌های امضای آن، با حملات پراکنده، بمباران مناطق مسکونی و ایجاد موانع انسانی و پزشکی، بار‌ها آن را نقض کرده است.