جوان آنلاین: اتهامزنی روز جمعه پلیس انگلیس در پی این مطرح میشود که پس از بازداشت پنج فرد به اتهام ادعایی تحرکات مشکوک مرتبط با مواد منفجره در اطراف پایگاه نیروی هوایی فیرفورد، مقامات و رسانههای انگلیسی در شرایطی که هنوز تحقیقات در مراحل اولیه قرار داشت و بدون ارائه شواهد، مدعی شدند که نشانههایی ادعایی از مرتبط بودن این حادثه با ایران وجود دارد.
به گزارش ایسنا، این پایگاه نظامی در حملات متجاوزانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار میگرفت. با این حال، سفارت ایران این ادعاهای کذب را «بیاساس و ساختگی و در راستای ایرانهراسی» توصیف کرده و هشدار داد که به کار بستن تدابیر حقوقی را در صورت ادامه آن برای خود محفوظ میداند.
خبرگزاری رویترز درباره ادعاهای مطرح شده علیه افراد بازداشتشده در روز جمعه گزارش داد: «رحمان صالحی، ۳۵ ساله و سلام احمدیان، ۳۶ ساله به اتهام آمادهسازی برای ارتکاب یا کمک به دیگری در ارتکاب یک عمل "تروریستی" در منچستر، در شب یوم کیپور، مقدسترین روز تقویم یهودی، متهم شدهاند.»
به نوشته این رسانه، بریتانیا از زمان عملیات طوفانالاقصی که در ۷ اکتبر ۲۰۲۵ توسط حماس علیه رژیم صهیونیستی انجام شد، شاهد افزایش قابل توجه یهودستیزی بوده است، از جمله مجموعهای از حملات به اماکن یهودی در لندن در اوایل امسال.
در همین حال، شبانه محمود، وزیر کشور انگلیس با مطرح کردن ادعایی بیاساس علیه ایران و بدون سند و مدرک در بیانیهای گفت: «بر کسی پوشیده نیست که این کشور با طیفی از تهدیدات جدی از سوی ایران روبهرو است!»
پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس مدعی است که این دو مرد تلاش کردهاند اجزا و تجهیزاتی برای ساخت یک بمب دستساز تهیه کنند و اهداف احتمالی برای حمله را شناسایی کنند. پلیس همچنین مدعی شد که افراد بازداشتی ظاهرا با یک طرف سوم خارج از این کشور که به ادعای آنها «ممکن است در ایران باشد»، در تماس بودهاند.
این دو نفر، که به گفته شبانه محمود چندین سال پیش با یک قایق کوچک از اروپا به بریتانیا رسیده بودند، روز شنبه در دادگاه وستمینستر لندن حاضر خواهند شد. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که یکی از این مردان پناهندگی دریافت کرده و دیگری پرونده پناهندگی فعال داشته است.
این اتهامزنی یک سال پس از حمله مرگبار به یک کنیسه در منچستر توسط یک شهروند بریتانیایی سوریتبار اعلام شده است.
رویترز در ادامه نوشت: «کارآگاهان این پرونده گفتند که هیچ ارتباطی میان اتهامات روز جمعه و توطئه مشکوک مربوط به پایگاه هوایی فیرفورد وجود ندارد. در ارتباط با آن پایگاه، یک فرد دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی روز پنجشنبه بازداشت شد.»
در پی اتهامزنی مقامات انگلیس علیه ایران، سفیر این کشور در تهران به وزارت امور خارجه کشورمان احضار و مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به استمرار رویکرد مخرب دولت انگلیس در قبال ایران به او ابلاغ شد.
در این جلسه احضار، مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان ضمن یادآوری مسئولیت بینالمللی دولت انگلیس به دلیل اقدامات متخلفانه متعدد علیه ملت ایران، بهویژه در اختیار گذاشتن پایگاههای نظامی و امکانات تحت صلاحیت انگلیس برای تدارک و اجرای تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، تأکید کرد: «کارزار تبلیغاتی اخیر دولت انگلیس در طرح اتهام بیاساس به بهانه تلاش برای خرابکاری در پایگاه فیرفورد، به هیچ عنوان نمیتواند همدستی انگلیس در تجاوز نظامی علیه ملت ایران را تحتالشعاع قرار دهد و دولت انگلیس باید پاسخگوی مشارکت در جنایت تجاوز و جنایات جنگی ارتکابی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.»
مجید تخت روانچی ضمن رد ادعای بیاساس و سخیف مقامات انگلیسی در مرتبط دانستن طرح خرابکاری در پایگاه نظامی فیرفورد به ایران، بر ضرورت توضیح رسمی دولت انگلیس در این خصوص و اصلاح رویکرد ناشایست آن در قبال ایران تأکید کرد.
سفیر انگلیس تأکید کرد مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به لندن منعکس خواهد کرد.