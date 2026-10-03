جوان آنلاین: به نقل از نووستی، آمار منتشر شده از سوی وزارت دادگستری فرانسه حاکی از آن است که تعداد زندانیان این کشور از ۹۰ هزار تن فراتر رفته که عدد بی سابقه‌ای است.

این در حالی است که ظرفیت زندان‌های فرانسه تنها به ۶۳ هزار نفر می‌رسد.

افزایش تعداد بازداشتی‌ها طی ماه‌های گذشته در فرانسه باعث شده که ظرفیت زندان‌های این کشور تکمیل شود. ثبت این رکورد در فرانسه همزمان با افزایش انتقادات بین المللی از اوضاع زندان‌های این کشور صورت گرفته است به طوری که پیشتر سازمان ملل از پاریس خواسته بود فکری برای مشکل ازدحام در زندان‌ها کند.

نیرو‌های فرانسوی روز پنجشنبه ۱۹۴۹ معترض را در این کشور بازداشت کردند. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که اکثر این افراد متهم به اقدامات خشونت آمیز علیه نیرو‌های پلیس هستند.

همچنین ادعا شده که در این اعتراضات ۳۰۵ تن از نیرو‌های پلیس و ژاندارمری آسیب دیده‌اند.

گزارش شده که ۴۰۰ مدرسه به دلیل اعتراضات مذکور بسته بوده و تنها از راه دور خدمات آموزشی ارائه می‌دهند.

همچنین تاکید شده که ۱۷۰ دانش آموز آسیب دیده‌اند. روز پنجشنبه نخست وزیر فرانسه خواهان برگزاری نشست فوق العاده برای بررسی این بحران شده بود.

روز چهارشنبه ۶۰۰ نفر بازداشت شدند و ادعا شده که این افراد اقدام به ایجاد آتش سوزی و حمله به سمت نیرو‌های پلیس کرده‌اند. اعتراضات دانش آموزی در فرانسه صبح روز پنجشنبه به دانشگاه‌ها نیز کشیده شد.

اعتراضات و تجمعات دانش‌آموزی در فرانسه در اعتراض به کمبود منابع آموزشی، کلاس‌های شلوغ و کمبود معلم ادامه دارد.

این اعتراضات از هفته گذشته آغاز شده و در شهر‌هایی مانند لیون، لیل و سن‌دنی به مسدود شدن ورودی مدارس و در برخی موارد آتش زدن سطل‌های زباله و پرتاب اشیا منجر شده است.