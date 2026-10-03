یک رسانه روس به مشکلات پیش روی حزب جمهوری خواه آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای این کشور اشاره کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری روسی نووستی گزارش داد، انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در حالی قرار است برگزار شود که حزب جمهوری خواه در شرایط پیچیده‌ای به دلیل افزایش قیمت‌ها و جنگ علیه ایران قرار گرفته و ممکن است کنترل کنونی خود را بر کنگره از دست بدهد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، انتخابات میان دوره‌ای آمریکا یک ماه دیگر برگزار شده و طی آن اعضای مجلس نمایندگان انتخاب شده و تکلیف ۳۵ کرسی سنا مشخص می‌شود. در حال حاضر حزب جمهوری خواه کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارد؛ این در حالی است که دموکرات‌ها تنها به ۳ کرسی اضافه برای به دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان نیاز دارند.

نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط آسوشیتدپرس در اکتبر جاری نشان می‌دهد تنها ۲۶ درصد از آمریکایی‌ها با سیاست‌های اقتصادی ترامپ موافق هستند. قیمت بنزین در آمریکا به دلیل افزایش قیمت نفت و تنش‌های تنگه هرمز به ۴.۴۱ دلار رسیده است.

علاوه بر آن، جنگ افروزی نامحبوب آمریکا علیه ایران یک مشکل دیگر پیش روی جمهوری خواهان قرار می‌دهد چرا که ۷۱ درصد از مردم این کشور با جنگ علیه ایران مخالف هستند.