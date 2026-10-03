جوان آنلاین: در حالی که یمنیها همچنان به اجرای معادلات چند جانبه خود علیه عربستان در پاسخ به تجاوزات و محاصره ظالمانه این کشور ضد یمن ادامه میدهند، دیروز جمعه منابع خبری گزارش دادند که نیروهای صنعا، مقر عناصر مزدور در عدن در جنوب یمن را در حین یک جلسه نظامی با حضور عبدالرحمن المحرمی، عضو شورای ریاستی دولت مزدور عدن و فرمانده تیپ «غولها» در جنوب، هدف قرار دادند.
حمله گسترده موشکی و پهپادی یمن به مقر ائتلاف سعودی در عدن
منابع محلی گزارش دادند که یک حمله ترکیبی موشکی و پهپادی، مقر نیروهای ائتلاف سعودی را که توسط فلاح الشهرانی، فرماندار نظامی سعودی در عدن مدیریت میشود و نیز اتاقهای عملیات مشترک متعلق به عربستان سعودی در یمن را در خود جای داده است، هدف قرار داد.
به گزارش الاخبار و به نقل از منابع محلی در عدن، این حمله خساراتی به مقر نیروهای ائتلاف واقع در منطقه الشعب در شهرستان البریقه وارد کرده است. فعالان در این شهر، تصاویر زندهای از آتشسوزیهایی که گفته میشود ناشی از انفجار در انبارهای سلاح در مجاورت آن بوده است، به اشتراک گذاشتند.
از سوی دیگر، منابع نظامی در صنعا به الاخبار گفتند که این عملیات پیشگیرانه یمن بعد از ۴ حمله هوایی جنگندههای سعودی به صنعا و همزمان با ورود یک محموله جدید سلاح به اردوگاه البریقه در داخل مقر فرماندهی ائتلاف متجاوز انجام شد.
این منابع تاکید کردند که پاسخ یمنیها به حملات هوایی دشمن شامل هدف قرار دادن ریاض و جنوب عربستان سعودی نیز بوده است.
در همین حال، منابعی در جنوب یمن گزارش دادند که عربستان بعد از این حمله صنعا از ترس تشدید حملات نیروهای یمنی، تخلیه اردوگاههای نیروهای «سپر میهن» خود را آغاز کرده است.
این منابع گفتند که مزدوران سعودی همچنین همچنین انتقال سلاح، مهمات و وسایل نقلیه را از اردوگاه راس عباس در غرب عدن، مجاور ستاد فرماندهی «ائتلاف»، و از اردوگاه جبل حدید، متعلق به همین نیروها، در منطقه خورمکسر، نزدیک کاخ ریاستی معاشیق، هدایت کردند.
فعالان و ساکنان عدن ویدیوهایی را در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشتند که شعلههای آتش و انفجار در مقر ائتلاف در البریقه را نشان میداد و صداهای آن بیش از ده بار در حملات جداگانه شنیده میشد. برخی، این حملات را بیسابقه توصیف کردند.
آنها همچنین ویدیوهای دیگری را به اشتراک گذاشتند که لحظه خروج تعدادی از خودروهای زرهی سعودی و سایر تجهیزات نظامی متعلق به مزدوران تحت حمایت ریاض، از پایگاهها و اردوگاههای خود در عدن را از ترس حملات بیشتر نشان میداد.
همچنین منابع میدانی گزارش دادند که این حملات منجر به هلاکت تعدادی از افسران و سربازان سعودی و همچنین آتش گرفتن انبارهای سلاح و تعداد زیادی خودرو شده است.
آرامش در تعز بعد از پیشرویهای جدید رزمندگان انصارالله
از طرف دیگر، پس از پیشروی بیش از ۲۰۰ کیلومتری نیروهای صنعا، آرامش محتاطانهای در جبهههای جنوبی تعز حکمفرما شد. آنها به گروههای مزدور تحت حمایت ریاض ۴۸ ساعت مهلت دادند تا از شهر التربه، مرکز شهرستان الحجریه، عقبنشینی کنند تا از درگیری در امان بمانند.
در همین راستا، منابع قبیلهای در این استان، ارتباطات فشرده بین انصارالله و شیوخ و بزرگان قبایل را با هدف پاکسازی شهر التربه تأیید کردند.
منابع میدانی تاکید کردند که انصارالله علاوه بر مناطق بره اللزیق، شعب الدراحیم، دار الرحة، الجزیل، القرار، الموجیر، المدیحث، سوق الالیفه، الجرایب، بره بنده و الصافیه، کنترل چندین منطقه و روستا در شهرستان الشمیتین از جمله راسین، البدیجه، الکویرة، الزعزع و نقیل القاهر را به دست گرفته است.
به گفته این منابع، نیروهای صنعا به حومه شهرستان الزریقه رسیدهاند، در حالی که درگیریها در منطقه الشقب و سایر مناطق در جبهه شمالی ادامه دارد.
نبرد آزادسازی تعز در مرحله آخر قرار دارد
در همین حال، تحولات در جبهههای تعز با پیشروی نیروهای انصارالله در حومه استان و قطع مسیرهای تدارکاتی، همزمان با فروپاشی صفوف گروههای مزدور تحت حمایت عربستان سعودی، در بحبوحه گزارشهایی از حملات به تأسیسات نفتی در عربستان، سرعت میگیرد.
در همین راستا طی دو روز گذشته، نیروهای صنعا در جبهههای مختلف در حومه جنوبی تعز به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافتند که نشان میدهد نبرد در این استان به پایان خود نزدیک میشود.
منابع یمنی گزارش دادند که طی چند روز گذشته جنگ از جبهههای جنوبی به جبهههای غربی و شمالی منتقل شده است، زیرا انصارالله کنترل خود را بر تقریباً ۹۰ درصد از جبهههای حومه جنوبی تکمیل کرده و مسیرهای اصلی تدارکاتی که استانهای تعز و عدن و شهرهای التربه و تعز را به هم متصل میکند، تصرف کرده است.
این امر عملاً مواضع گروههای مزدور تحت حمایت عربستان سعودی را منزوی کرده است.
این پیشروی که از جبهههای جنوبی تعز تا المضاربه در غرب استان لحج امتداد داشت، با عقبنشینی گروههای مسلح مزدور در جبهههای جبل حبشی، المعافر و الشمایتین همزمان شد.
در نتیجه، نیروهای صنعا موفق شدند مسیرهای تدارکات نظامی که از عدن میآمد را در گذرگاه استراتژیک حجه العبد که تعز و عدن را به هم متصل میکند، ببندند.
به گفته منابع میدانی که با الاخبار صحبت کردند، نیروهای انصارالله پنجشنبه شب پس از درگیریهای شدید که خط تدارکات اصلی را قطع کرد و آنها را مجبور به تغییر مسیر به جاده جایگزین الضاعی کرد، موفق شدند کنترل بازار الربوع در پایین حجه العبد در منتهیالیه جنوب استان تعز را به دست بگیرند.
در همین حال، منابع آگاه نظامی به الاخبار گزارش دادند که درگیریهای شدیدی بین نیروهای صنعا و مزدوران تحت حمایت ریاض در حومه التربه، مرکز شهرستان الحجریه، پس از پیشروی گروههای مزدور به منطقه باب النجد و تصرف جبل المسوری، منطقه دبع الدخیل و رسیدن به روستاهای شعب الدراهم، رخ داده است.
این منابع تاکید کردند که منطقه باب النجد که توسط نیروهای انصارالله پاکسازی و امن شده، کلید کنترل التربه است، زیرا در غرب شهر واقع شده و آن را به شهرستانهای صبر، الصلو و سمیع متصل میکند. نیروهای انصارالله همچنین در منطقه الصافیه برای تصرف جادهای که التربه و تعز را به هم متصل میکند، پیشروی کردهاند.
این تحولات همزمان با تلاشهای میانجیگری قبایل بود که در نتیجه آن چندین منطقه در الحجریه و سامع به کنترل انصارالله درآمد. به گفته منابع محلی در تعز، تفاهماتی میان شیوخ قبایل وفادار به صنعا و سایر قبایل در حومه جنوبی تعز حاصل شد که در نتیجه آن چندین منطقه کاملاً غیرنظامی شد و در اختیار صنعا قرار گرفت.
این منابع گفتند که درگیریها از جبهههای جنوبی - در بحبوحه پیشرفتهای قابل توجه نیروهای صنعا - به جبهههای شرقی و غربی شهر تعز گسترش یافته است و این نشان میدهد که نبرد به پایان خود نزدیک میشود، به ویژه با محاصره دژهای گروههای مزدور تحت حمایت عربستان در شهر و برخی از حومههای غربی آن.
تداوم ضربات یمن به تاسیسات نفتی سعودی
در همین حال، رسانههای سعودی گزارش دادند که چندین سایت نفتی استراتژیک در استان شرقی پادشاهی، از جمله خریص، بقیق، تأسیسات جبیل، مجتمع غوار و مجتمع گازی در میدان عین دار، هدف حملات موشکی قدرتمند قرار گرفتهاند.
در بحبوحه سکوت عربستان سعودی در مورد این حملات، تصاویر ماهواره اروپایی EUMETSAT آتشسوزیها و دودهای عظیمی را نشان داد که از میدان نفتی غولپیکر غوار، برجستهترین میدان نفتی در بقیق، بلند میشد.
رسانههای یمنی روز پنجشنبه گزارش دادند که عین دار، یکی از چهار سایت کلیدی در میدان نفتی غوار، هدف حمله هوایی قرار گرفته است. غوار در حال حاضر بین ۳.۸ تا ۳.۹ میلیون بشکه نفت خام در روز تولید میکند که تقریباً نیمی از تولید خالص روزانه نفت عربستان سعودی را تشکیل میدهد که به طور متوسط حدود ۸.۲۴ میلیون بشکه در ماه آگوست گذشته بود.