کد خبر: 1382410
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی
حکیم:

خواستار بازگشایی تمام فرودگاه‌ها برای پرواز‌های ایران و عراق هستیم

5 رهبر جریان حکمت ملی عراق ازتوافق ۴۰ پرواز روزانه ایران ـ نجف قدردانی کرد و خواستار بازگشایی تمام فرودگاه‌ها شد.

جوان آنلاین: «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، از تلاش‌های دولت عراق و پیگیری‌های علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، برای ازسرگیری پرواز‌های ایرانی ازمبدأ و به‌مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف قدردانی کرد.

حکیم این اقدام را گامی مهم در تسهیل رفت‌وآمد بیماران، زائران و مسافران دانست و تأکید کرد که از گردشگری و ارتباط میان دو ملت عراق و ایران پشتیبانی می‌کند.

وی افزود: این دستاورد نشان می‌دهد که گفت‌و‌گو و دیپلماسی سازنده می‌تواند به حل‌وفصل پرونده‌های بلاتکلیف و رفع موانع در راستای خدمت به منافع عراق و ملت این کشور منجر شود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران و ملت این کشور در مقابله با فشار‌های اقتصادی پیش‌ِرو اعلام کرد و خواستار تداوم تلاش‌ها برای بازگشایی تمامی فرودگاه‌ها به‌روی پرواز‌های میان دو کشور شد.

حکیم تأکید کرد که بازگشایی مسیر‌های هوایی میان عراق و ایران، به‌ویژه به‌دلایل بشردوستانه، اهمیت دارد و می‌تواند رفت‌وآمد زائران دو کشور را تسهیل کند.

برچسب ها: سید عمار حکیم ، ایران ، عراق
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