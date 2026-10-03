جوان آنلاین: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس با انتشار هشداری از وقوع یک حادثه امنیتی برای یک نفتکش در ۴ مایلی شرق سواحل عمان خبر داد. این نهاد انگلیسی اعلام کرده است که ناخدای نفتکش حامل نفت خام، اصابت یک «پرتابه ناشناس» به سمت چپ بدنه شناور را گزارش کرده است.
در ادامه هشداراین نهاد انگلیس آمده است تمامی خدمه کشتی در سلامت کامل هستند و تا این لحظه هیچگونه گزارشی درباره بروز خسارت زیستمحیطی دریافت نشده است.
این سازمان همچنین با تأکید بر اینکه مقامهای مسئول در حال بررسی این حادثه هستند، از شناورها خواسته است که با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.