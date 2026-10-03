درخواست دولت ترامپ برای احیای ممنوعیت ورود چند رسانه به کاخ سفید

جوان آنلاین: وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه خواسته اجازه دهد ممنوعیت ورود خبرنگاران سیانان،اماسانبیسی و پولیتیکو به کاخ سفید که دونالد ترامپ اعمال کرده بود، دوباره برقرار شود.
به گزارش تسنیم، این وزارتخانه مدعی شده گزارشهای این رسانهها درباره مسائل امنیت ملی میتواند تهدیدآمیز باشد و رئیسجمهور حق دارد دسترسی آنها به کاخ سفید را محدود کند. در مقابل، این رسانهها ممنوعیت را مغایر با متمم اول قانون اساسی و حقوق قانونی خبرنگاران دانستهاند.
دادگاه پیشتر با صدور حکمی موقت، دسترسی این رسانهها را بازگردانده بود و قرار است درباره ادامه این دسترسی و درخواست صدور حکم مقدماتی، هفته آینده جلسه برگزار کند.