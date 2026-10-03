کد خبر: 1382405
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

درخواست دولت ترامپ برای احیای ممنوعیت ورود چند رسانه به کاخ سفید

3 وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه خواست تا ممنوعیت ورود چند رسانه به کاخ سفید را احیا کند.

جوان آنلاین: وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه خواسته اجازه دهد ممنوعیت ورود خبرنگاران سی‌ان‌ان،‌ام‌اس‌ان‌بی‌سی و پولیتیکو به کاخ سفید که دونالد ترامپ اعمال کرده بود، دوباره برقرار شود.

به گزارش تسنیم، این وزارتخانه مدعی شده گزارش‌های این رسانه‌ها درباره مسائل امنیت ملی می‌تواند تهدیدآمیز باشد و رئیس‌جمهور حق دارد دسترسی آنها به کاخ سفید را محدود کند. در مقابل، این رسانه‌ها ممنوعیت را مغایر با متمم اول قانون اساسی و حقوق قانونی خبرنگاران دانسته‌اند.

دادگاه پیش‌تر با صدور حکمی موقت، دسترسی این رسانه‌ها را بازگردانده بود و قرار است درباره ادامه این دسترسی و درخواست صدور حکم مقدماتی، هفته آینده جلسه برگزار کند.

برچسب ها: آمریکا ، ترامپ ، کاخ سفید
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

۱۹ نفتکش آبکش شد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

پدر، عشق، پسر

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

جنگ «دستور کار» در نیویورک

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

کام چایکاران شیرین می‌شود

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

 چک دیجیتال بانک ملی ایران؛ ساده، امن و در دسترس

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

واکسن آنفلوآنزا به داروخانه‌ها رسید

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

ورزشکار «کیفیت‌لازم» است، مدیر نه؟! 

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

هفتمین طلا به نام دوومیدانی

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

سوگلی‌های فدراسیون!

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

جابه‌جایی جهانی در قدرت امریکا

عراقی‌ها مقابل محاصره ایران

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار