«سیاوش جمشیدی» از اراذل و اوباش مسلح سطح یک شهرکرد اعدام شد

قوه قضاییه اعلام کرد: حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از اراذل و اوباش سطح یک شهرکرد و مجرمان باسابقه منطقه، پس از طی تشریفات قانونی، رسیدگی به پرونده و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

جوان آنلاین: از مرکز رسانه قوه قضاییه، «سیاوش جمشیدی خیرآبادی» فرزند خدامراد، از اراذل و اوباش سطح یک شهرکرد بود و سوابق مجرمانه متعددی در کارنامه خود داشت که موجب رعب و وحشت در میان شهروندان شده بود.

کلکسیون خلاف‌های سیاوش جمشیدی

کلاهبرداری، تهدید، سرقت، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز جنگی، مشارکت در آدم‌ربایی، قدرت‌نمایی، ایراد صدمه بدنی عمدی، تهدید با سلاح گرم و شلیک با سلاح کمری مقابل حوزه علمیه شهرکرد، از جمله سوابق متعدد سیاوش جمشیدی بوده که در مراجع انتظامی و قضایی ثبت شده است.

حضور فعال در کودتای ۱۴۰۴ و شلیک به ماموران پلیس

نامبرده همچنین در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ فعال بوده و با سلاح جنگی به سمت مأموران پلیس اقدام به شلیک گلوله کرده است.

خودرو گشتی نیرو‌های امنیتی در ۱۸ دی‌ماه گزارش می‌دهد که در خیابان ناصرخسرو شهرکرد، فردی شروع به تیراندازی به سمت مأموران مستقر در سمت مصلی امام خمینی (ره) کرده و پس از شلیک، سوار خودرو اس‌ال‌ایکس به شماره مشخص شده و از محدوده فرار کرده است.

دو روز بعد، خودرو شناسایی و سیاوش جمشیدی به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری دستگیر شد.

من اهل هر خلافی هستم

پس از دستگیری، سیاوش جمشیدی در مراحل مختلف به حمل و نگهداری سلاح، شلیک گلوله به سمت مأموران و سوابق مجرمانه پیشین خود اعتراف کرد.

نامبرده در جریان رسیدگی به پرونده نزد بازپرس اظهار داشته است که «من اهل هر خلافی هستم.»

وی در اعترافات خود گفته است: «روز ۱۸ دی‌ماه بعد از مهمانی به سمت منزل می‌رفتم، در مسیر جاده بسته بود، به همین دلیل مسیر حرکتم را تغییر دادم و در خیابان ناصرخسرو شهرکرد با سلاح کمری به سمت مأموران شلیک کردم، بعد به باغ برادرم رفتم، سلاح را تمیز کردم و یک تیر داخل کلت گذاشتم،‌ام‌فور را هم زیر خاک پنهان کردم.»

سلاح جنگی‌ام‌فور (M۴) به همراه دو عدد خشاب، پس از دستگیری نامبرده کشف شد و سیاوش جمشیدی تعلق این سلاح به خود را نیز تأیید کرد همچنین بررسی‌های فنی اطلاعات تلفن همراه محکوم‌علیه که خود وی نیز نزد مقام قضایی آن را تأیید کرده است، حاکی از حضور مکرر وی در اغتشاشات و استفاده از سلاح بوده است.

نامبرده به مراتب و دفعات مختلف به اشخاص مختلف درخصوص حضور در اغتشاشات و استفاده از سلاح پیام داده است.

جمشیدی در پیام‌ها تأکید کرده است که زمان «چکاندن کار آخر» برای اتمام کار رسیده است.

یکی دیگر از متهمان پرونده نیز به نقل از سیاوش جمشیدی عنوان کرده است: «از مأموران می‌گفت، آیا بهتر نیست اینها را به گلوله ببندیم؟»

براساس مفاد پرونده، نامبرده در اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته با ارتباط‌گیری با افراد در فضای مجازی نسبت به ساماندهی و انجام اقدامات ضد امنیتی اقدام کرده است و به مخاطبان خود گفته است برای انجام مأموریت یک میلیارد ریال پرداخت کنند.

پرونده سیاوش جمشیدی خیرآبادی پس از صدور کیفرخواست، با حضور وکیل وی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که با توجه به مستندات موجود، به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شد.

گزارش مأموران که شلیک حداقل سه تیر توسط متهم را مشاهده کرده و شماره پلاک خودرو وی را اعلام کرده بودند، دستگیری متهم دو روز بعد با همان خودرو و همان اسلحه، تحقیقات مقدماتی انجام‌شده در دادسرا که طی آن متهم صراحتاً به کشیدن سلاح و شلیک گلوله در تجمعات اعتراف کرده است، اظهارات شهود و مطلعین که نشان می‌دهد متهم همواره سلاح به همراه داشته و حتی عنوان کرده است «باید گلوله خرج اینها شود»، پیام‌های رد و بدل شده توسط متهم در رابطه با حضور و شلیک گلوله در اغتشاشات، کشف چند قبضه سلاح جنگی و دفاعیات بلاوجه، از جمله دلایل دادگاه برای صدور حکم اعدام بوده است.

پس از صدور حکم، محکوم‌علیه از دادنامه صادره فرجام‌خواهی کرد، اما قضات دیوان عالی کشور با بررسی پرونده و مستندات موجود، حکم صادرشده از سوی دادگاه را تأیید و ابرام کردند.

در نهایت، حکم اعدام سیاوش جمشیدی، یکی از اراذل و اوباش سطح یک شهرکرد، پس از طی تشریفات قانونی و تأیید دیوان عالی کشور اجرا شد.