عضو پارلمان اروپا: سیاست بروکسل در قبال مسکو غیرسازنده است

جوان آنلاین: به نقل از ریانووستی، «فرناند کارتیزر» نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا، سیاست کنونی اتحادیه اروپا در قبال روسیه و تلاش برای منزوی کردن مسکو را «غیرمنطقی و غیرسازنده» خواند.
به گزارش مهر، کارتیزر در نامهای سرگشاده به روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا گفت ادامه سیاست قطع ارتباط با روسیه، اتحادیه اروپا را از بخشی از نفوذ دیپلماتیک و توانایی خود برای ایفای نقش در حلوفصل مسالمتآمیز جنگ اوکراین محروم کرده است.
وی تاکید کرد که اتحادیه اروپا دیگر نمیتواند سیاست انزوای روسیه را ادامه دهد و خواستار ازسرگیری تماسها و گفتوگوهای پارلمانی با مسکو شد.
این نماینده پارلمان اروپا همچنین گفت تنها از طریق گفتوگو میتوان به درک متقابل و تعامل سازنده دست یافت و اتحادیه اروپا باید کانالهای ارتباطی خود با روسیه را دوباره برقرار کند.