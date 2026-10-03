عضو پارلمان اروپا: سیاست بروکسل در قبال مسکو غیرسازنده است

یک نماینده پارلمان اروپا، سیاست اتحادیه اروپا در قبال روسیه را غیرمنطقی و غیرسازنده خواند و خواستار اصلاح این رویکرد شد.

جوان آنلاین: به نقل از ریانووستی، «فرناند کارتیزر» نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا، سیاست کنونی اتحادیه اروپا در قبال روسیه و تلاش برای منزوی کردن مسکو را «غیرمنطقی و غیرسازنده» خواند.

به گزارش مهر، کارتیزر در نامه‌ای سرگشاده به روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا گفت ادامه سیاست قطع ارتباط با روسیه، اتحادیه اروپا را از بخشی از نفوذ دیپلماتیک و توانایی خود برای ایفای نقش در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز جنگ اوکراین محروم کرده است.

وی تاکید کرد که اتحادیه اروپا دیگر نمی‌تواند سیاست انزوای روسیه را ادامه دهد و خواستار ازسرگیری تماس‌ها و گفت‌و‌گو‌های پارلمانی با مسکو شد.

این نماینده پارلمان اروپا همچنین گفت تنها از طریق گفت‌و‌گو می‌توان به درک متقابل و تعامل سازنده دست یافت و اتحادیه اروپا باید کانال‌های ارتباطی خود با روسیه را دوباره برقرار کند.