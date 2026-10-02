جوان آنلاین: درحالی‌که منابع اسرائیلی تلاش دارند حادثه هواپیمای فلای‌دبی را به ایران نسبت دهند، تاکنون شواهدی برای تأیید این ادعا ارائه نشده است و نتانیاهو نیز در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که در حال حاضر مدرکی دال بر نقش ایران در این قضیه وجود ندارد و تحقیقات درباره ابعاد آن همچنان ادامه دارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر صهیونیستی در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز مدعی شد: ظرف چند روز آینده می‌توانیم مشخص کنیم که آیا کمک‌خلبان پرواز فلای‌دبی ارتباطی با ایران داشته است یا خیر. نتانیاهو گفت: خلبان پرواز عمانی بود و این وضعیت درست نبود، اینجا یک شکاف امنیتی وجود داشت، شکافی که در حال رسیدگی به آن هستیم. آن خلبان عامل حمله با چاقو فرآیند افراط‌گرایی اسلامی را طی کرده بود و ما متعهدیم که اطمینان حاصل کنیم چنین اتفاقی دیگر تکرار نمی‌شود. وی مدعی شد: «ممکن است آنها دوباره دست به چنین کاری بزنند، زیرا نشانه‌هایی داریم مبنی بر اینکه ایرانی‌ها ممکن است تلاش کنند به اهداف اسرائیلی حمله کنند، به‌ویژه در دوران انتخابات؛ به همین دلیل از اسرائیلی‌ها خواستم که هوشیار بمانند». نتانیاهو گفت: «ما در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این فرد برای انجام این کار اعزام شده بود یا خیر، و هر کسی که مسئول این اقدام باشد، باید پاسخگوی عواقب بسیار سنگینی باشد.»

کنسول رژیم صهیونیستی در دبی نیز در پاسخ به پرسشی درباره احتمال انفرادی بودن حادثه یا وجود همدستان، گفت: تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و اعتماد صددرصدی به تحقیقات مقامات امارات وجود دارد. با توجه به همکاری نزدیک دوطرف، انتظار می‌رود تصویر روشنی از آنچه رخ داده به دست آید. روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داده که مسئولان پرونده حادثه فلای‌دبی تاکنون وجود ارتباط ظاهری بین کمک‌خلبان این پرواز و ایران را بعید دانسته‌اند.

از سوی دیگر، در پی اظهارات و نتیجه‌گیری‌های زودهنگام تل‌آویو در خصوص کمک‌خلبان پرواز فلای‌دبی، امارات پیام‌های اعتراض‌آمیزی به رژیم صهیونیستی ارسال کرده است. یک مقام صهیونیست در گفت‌و‌گو با یدیعوت آحارونوت فاش کرد که مقامات اماراتی نسبت به ادعا‌های مطرح‌شده از سوی رژیم صهیونیستی مبنی بر داشتن انگیزه‌های تروریستی توسط کمک‌خلبان پرواز فلای‌دبی، به‌شدت معترض هستند. بر اساس این گزارش، ابوظبی تأکید کرده که مطرح کردن این ادعا پیش از تکمیل فرآیند تحقیقات رسمی، نتیجه‌گیری شتاب‌زده و مبالغه‌آمیزی بوده است.

با وجود همکاری‌های امارات و اسرائیل برای کشف جزئیات این حادثه، پرواز‌ها از سوی دو طرف متوقف شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شرکت هواپیمایی العال اسرائیل اعلام کرده که پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده برای بازگرداندن اسرائیلی‌ها از دبی را لغو کرده است. شرکت فلای‌دبی نیز از روز پنج شنبه پرواز‌های خود را به مقصد اسرائیل متوقف کرده است.