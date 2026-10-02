مسیر استراتژیک عدن- تعز در دستان انصارالله

جوان آنلاین: در ادامه پیشروی‌های انصارالله در یمن، نیرو‌های صنعا بخش‌هایی از مسیر راهبردی تعز به عدن را تحت کنترل خود درآوردند؛ تحولی که راه را برای آزادسازی این استان هموار می‌کند. هم‌زمان، یکی از فرماندهان میدانی نیرو‌های وابسته به عربستان نیز در حملات انصارالله کشته شد.

درحالی که عربستان با حملات گسترده هوایی تلاش می‌کند مانع پیشروی‌های انصارالله شود، ادامه این ماجراجویی نه‌تنها روند تحولات میدانی را متوقف نکرده، بلکه نیرو‌های صنعا به دستاورد‌های جدیدی در میدان دست یافته‌اند.

‌درگیری‌ها در محور‌های جنوبی تعز تشدید شده و جاده «تعز- التربه- طورالباحه-عدن» که مهم‌ترین مسیر زمینی تأمین شهر از مناطق تحت کنترل دولت یمن محسوب می‌شود، به یکی از محور‌های اصلی نبرد تبدیل شده است. برخی گزارش‌ها از تلاش انصارالله برای قطع این مسیر و نزدیک‌شدن به محاصره تعز خبر می‌دهند، اما منابع نزدیک به سعودی مدعی اندکی دولتی یمن می‌گویند حملات در محور طورالباحه دفع شده و قطع کامل جاده یا محاصره شهر هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است. با این حال براساس گزارش شفقنا، نیرو‌های انصارالله وارد تقاطع صفیه شده‌اند و راه ارتباطی تعز به عدن را مسدود کرده‌اند. اکنون تمام راه‌های خروجی از شهر تعز مسدود شده است و این شهر در محاصره قرار دارد.

انصار‌الله همچنین پس از رصد دقیق تجمیع تسلیحات و خودرو‌های نظامی در پایگاه اصلی ائتلاف سعودی در عدن، انصارالله در حمله ترکیبی و با استفاده از تعدادی موشک و پهپاد، محل دفتر فرماندهی و محیط قرار گرفتن خودرو‌های نظامی در این پایگاه را مورد حمله قرار داد و اخبار از کشته و زخمی شدن افسران سعودی و نیرو‌های مزدور یمنی حکایت دارد. شورای ریاستی یمن نیز تأیید کرد که سرتیپ محمد الخولانی، رئیس ستاد نیرو‌های ویژه وابسته به سعودی، کشته شد. بر اساس این بیانیه، الخولانی در درگیری با نیرو‌های ارتش یمن در جبهه الکدحه در استان تعز کشته شده است.

علاوه بر این، حملات انصارالله به عمق عربستان نیز افزایش یافته است و رسانه‌های یمن به نقل از منابع محلی گزارش دادند که صدای چندین انفجار شدید در ریاض پایتخت عربستان شنیده شد. تصاویر ماهواره‌ای نیز نشان می‌دهند که دود سیاه غلیظی از ریاض به هوا بلند شده است. این اتفاق احتمالاً در نتیجه یک حمله از سوی یمن رخ داده و منجر به توقف فعالیت فرودگاه بین‌المللی ریاض شده است. با توجه به ناامن شدن ریاض، گفته می‌شود که تعداد بیشتری از هواپیما‌ها از فرود آمدن در فرودگاه ریاض خودداری می‌کنند.