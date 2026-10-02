کد خبر: 1382399
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تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

1 رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به سابقه مواضع مخرب امریکا در زمینه پرونده هسته‌ای ایران، مقاومت کنونی ایرانیان در برابر متجاوزان را ستود و تصریح کرد که جهانیان شاهد دلاوری و تاب‌آوری مردم ایران هستند. دونالد ترامپ نیز که پیش از این همواره به تحقق پیروزی بر ایران پافشاری می‌کرد، در یکی از تازه‌ترین موضع‌گیری‌های خود، اعلام پیروزی را به انتخابات کنگره گره زد. 

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به سابقه مواضع مخرب امریکا در زمینه پرونده هسته‌ای ایران، مقاومت کنونی ایرانیان در برابر متجاوزان را ستود و تصریح کرد که جهانیان شاهد دلاوری و تاب‌آوری مردم ایران هستند. دونالد ترامپ نیز که پیش از این همواره به تحقق پیروزی بر ایران پافشاری می‌کرد، در یکی از تازه‌ترین موضع‌گیری‌های خود، اعلام پیروزی را به انتخابات کنگره گره زد. 
با شدت گرفتن التهابات در منطقه، رویترز گزارش کرد که ایران در حال تدارک دیدن پاسخی شدیدتر و وسیع‌تر در صورت ازسرگیری حملات امریکاست که شامل هدف قرار دادن مواضع مرتبط با امریکا خارج از غرب آسیا و حملاتی مشترک هم‌پیمانان از سوی ایران در لبنان، یمن و عراق است. آکسیوس نیز از اقدام امریکا در اعزام دو سامانه پدافندی پاتریوت به عربستان و قطر خبر داده است. در عرصه دیپلماسی جریان‌سازی‌های ضد ایرانی ادامه دارد. بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در جریان مذاکرات خصوصی با برخی دیپلمات‌ها، آمادگی تهران برای بازگرداندن دسترسی بازرسان هسته‌ای به تأسیسات آسیب‌دیده در حملات امریکا را در ازای کاهش تحریم‌ها مطرح کرده است. ادعایی که یک منبع آگاه ایرانی آن را «مطلقاً نادرست» خوانده و تأکید کرده است: «اساساً در گفت‌و‌گو‌های صورت‌گرفته با میانجیگران هیچ بحثی درباره موضوع هسته‌ای مطرح نشده است.»

 فقدان شهید لاریجانی، ضایعه‌ای بزرگ
در چنین فضایی، ولادیمیر پوتین ضمن مخالفت با هرگونه تجاوز، از حل و فصل مسالمت‌آمیز همه مسائل حمایت کرد و یادآور شد: «پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران به روسیه همچنان روی میز است. ما نخست پیشنهاد کردیم که آن تجربه موفق را با انتقال اورانیوم غنی‌سازی‌شده از ایران به فدراسیون روسیه تکرار کنیم.» وی اضافه کرد: «در آغاز، همه با این طرح موافق بودند، اما ایالات متحده، موضع خود را سخت‌تر کرد و اصرار کرد که مواد مذکور باید از ایران خارج شوند، اما تنها به مقصد امریکا.» پوتین ادامه داد: «ایران نیز در واکنش، موضع خود را سخت‌تر کرد. یکی از شرکای ما - آقای لاریجانی - نزد ما آمد و گفت: «نه، ما دیگر با ارسال اورانیوم خود به هیچ‌کجا موافق نیستیم؛ در عوض، پیشنهاد می‌کنیم که یک سرمایه‌گذاری مشترک با شما یعنی با روسیه، اما به میزبانی ایران، برای کاهش غنا یا رقیق‌سازی مواد در داخل کشور ایجاد کنیم.» پوتین گفت: «من پاسخ دادم که بعید است اسرائیل و امریکا با این طرح موافقت کنند، اما این گزینه همچنان مطرح است؛ و بدین ترتیب، وضعیت به همان شکلی که همه می‌دانیم، باقی مانده است.» پوتین شهید علی لاریجانی نیز گفت: «فقدان او ضایعه‌ای بزرگ محسوب می‌شود، زیرا مردی اهل تعامل و گفت‌و‌گو بود و می‌شد با او به توافق رسید.» رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «تمام دنیا وقایع جاری را به‌دقت دنبال می‌کند و شجاعت، دلاوری و تاب‌آوری ملت ایران و همچنین برخورداری از ذخیره‌ای غنی از استعداد‌های برجسته در بدنه اجرایی دولت، نیرو‌های مسلح و سپاه پاسداران را که شامل افرادی آماده فداکاری در راه مردم خود هستند، تحسین می‌کند.»

 تکرار ادعا‌های ترامپ درباره هرمز
 دونالد ترامپ که پیش از این، همواره تأکید داشت که کشورش در برابر ایران، پیروز شده است، این‌بار ادعا کرد: «ایران آماده است که تسلیم شود. ما الان می‌توانیم به راحتی پیروز شویم. من معتقدم بلافاصله پس از انتخابات پیروز خواهیم شد، اما شاید حتی پیش از انتخابات.» او در ادامه تناقض‌گویی‌های خود ادعا کرد: «رئیس‌جمهور‌های ایران دیگر در کنار ما نیستند، اما ما تلاش می‌کنیم با فرد فعلی با ملایمت رفتار کنیم. بالاخره، در مقطعی باید با یک نفر وارد مذاکره و توافق شویم، درست است؟» وی بار دیگر با ادعای اینکه ایران قادر نیست سلاح هسته‌ای داشته باشد، مدعی شد: «ما اوضاع را تحت کنترل داریم. وقتی این اتفاق بیفتد و این درگیری پایان یابد که خیلی زود خواهد بود، به یک شکل یا شکل دیگر پایان خواهد یافت.» ترامپ با تکرار توهین‌های خود علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد: «اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، پس از نابود کردن اسرائیل و خاورمیانه به سراغ امریکا می‌آمد.» ترامپ درباره تنگه هرمز در پی ناکام ماندن تلاش‌هایش در رسیدن به توافق با تهران برای بازگشایی این آبراه حیاتی تاکنون، با تکرار ادعا‌های واشینگتن مدعی شد: «امریکا در روز‌های اخیر «میلیون‌ها و میلیون‌ها بشکه نفت» را از این مسیر خارج کرده است. ایران طی ماه‌های گذشته حتی یک کشتی از تنگه هرمز عبور نداده و نیروی دریایی امریکا یک محاصره دریایی علیه ایران برقرار کرده است و کشتی‌ها با اجازه امریکا از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، پرونده هسته ای
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