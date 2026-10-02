کد خبر: 1382385
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تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
جامعه » اخبار كلی
محمدرضا سوری

پیشنهاداتی برای نقاط حادثه‌خیز

1 به گفته کارشناسان «جاده ناایمن»، «خطای انسانی» و «خودرو‌های بی‌کیفیت»، از جمله دلایلی است که سبب شده سالانه حدود ۱۷ هزار نفر ایرانی جان خود را بر اثر حوادث ترافیکی در جاده‌های کشور از دست بدهند و علاوه بر آن سالانه ۴۰۰ هزار نفر زخمی یا برای همیشه دچار معلولیت شوند، موضوعی که در صورت رفع یا کاهش این عوامل می‌تواند این آمار را تا حد قابل توجهی کاهش دهد

به گفته کارشناسان «جاده ناایمن»، «خطای انسانی» و «خودرو‌های بی‌کیفیت»، از جمله دلایلی است که سبب شده سالانه حدود ۱۷ هزار نفر ایرانی جان خود را بر اثر حوادث ترافیکی در جاده‌های کشور از دست بدهند و علاوه بر آن سالانه ۴۰۰ هزار نفر زخمی یا برای همیشه دچار معلولیت شوند، موضوعی که در صورت رفع یا کاهش این عوامل می‌تواند این آمار را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. اما در اینجا، از میان سه عاملی که از آن نام برده شد می‌خواهیم به نقش نقاط حادثه‌خیز در بروز حوادث رانندگی بپردازیم. 
با وجود اینکه چند دهه از عمر جاده و راه‌سازی در کشورمان می‌گذرد، بی‌توجهی به نوسازی و رفع نقاط حادثه خیز سبب شده که این مهم همواره نقش پررنگی در حوادث مرگبار رانندگی ایفا کند. 
در سال‌های اخیر سعی شده است تعداد نقاط حادثه خیز مرتفع شود. با این وجود، در حال بالغ بر ۵ هزار و ۳۰۰ نقطه حادثه خیز وجود دارد که رفع آنها به عزم جدی و اختصاص بودجه کافی نیاز دارد تا این موضوع از طریق سازمان راهداری و همچنین شهرداری‌ها پیگیری و رفع شود. 
علاوه بر این، وجود این نقاط حادثه خیز، کمبود تعداد اندک علائم راهنمایی و رانندگی و تابلو‌ها در جاده‌ها و همچنین سرقت، تخریب یا فرسودگی آنها و در برخی موارد پاک شدن خط‌کشی‌ها از جمله چالش‌هایی است که در برخی از راه‌ها دیده می‌شود. این در حالی است که به گفته رئیس پلیس راهور فراجا، از آنجا که نصب تابلو و علائم، وظیفه سازمان راهداری است جا دارد که پس از اعلام این موضوع از سوی پلیس نصب یا نوسازی این علائم در اسرع وقت در دستور کار قرار بگیرد. 
در این میان، کمبود روشنایی در جاده‌ها، آزادراه‌ها و بزرگراه‌های کشور از دلایلی است که نقش مهمی در بروز حوادث دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر مسیر‌های درون‌شهری و برون‌شهری فاقد روشنایی لازم است. وجود نور مناسب و کافی موجب می‌شود راننده بموقع عابر پیاده و موتورسیکلت‌سوار، موانع و خودرو‌های روبه‌رویی را تشخیص دهد، و برای عکس‌العمل مناسب وقت و دقت لازم را داشته باشد. کارشناسان پلیس معتقدند، هرچند نصب و راه‌اندازی تجهیزات روشنایی هزینه‌بر است، با کاهش تصادفات و استفاده از پنل‌های خورشیدی می‌توان این هزینه‌ها را جبران کرد. بالغ بر ۵۳۰۰ نقطه حادثه‌خیز ترافیکی در کشور است که عزم جدی و اختصاص بودجه کافی می‌خواهد تا بتوان این موضوع را از طریق سازمان راهداری و همچنین شهرداری‌ها پیگیری و رفع کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پلیس ، سوانح ، تصادفات
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