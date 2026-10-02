۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

جوان آنلاین: سه جنایت هولناک در تهران، گلستان و اصفهان طی روزهای گذشته به مرگ ۹ نفر از اعضای سه خانواده منجر شد. در نخستین حادثه، داماد خشمگین که قصد داشت همسرش را به زور به خانه بازگرداند، با آتشزدن خانه مادرزنش، جان خود و مادرزنش را گرفت و چهار نفر دیگر را راهی بیمارستان کرد. در جنایت دوم، اختلافات ناشی از یک قتل قبلی به کشتار سه عضو یک خانواده در گلستان انجامید و در سومین حادثه نیز دو مرد به اتهام قتل چهار عضو یک خانواده در اصفهان، با انگیزه اختلاف بر سر ارثیه بازداشت شدند.
ظهر چهارشنبه هشتم مهر، صدای درگیری و فریادهای مردی جوان در یک ساختمان مسکونی سهطبقه در منطقه خاک سفید تهران، همسایهها را به وحشت انداخت. ساکنان ساختمان که از خانههای خود بیرون آمده بودند، با صحنهای هولناک روبهرو شدند؛ دود غلیظ از ساختمان به آسمان بلند شده و شعلههای آتش سریع در حال گسترش بود. با اعلام ماجرا به پلیس و آتشنشانی، تیمهای امدادی و مأموران انتظامی در محل حاضر شدند. آتش به بخشهای مختلف ساختمان، از جمله آرایشگاه مردانهای در طبقه همکف، سرایت کرده بود و چند نفر در میان دود و شعلههای آتش گرفتار شده بودند.
آغاز تحقیقات جنایی
آتشنشانان پس از تلاش برای مهار حریق، موفق شدند آتش را خاموش کنند و پیکر شش نفر، شامل چهار مرد و دو زن را که دچار سوختگی شدید شده بودند، از ساختمان خارج کنند. مصدومان بلافاصله به بیمارستان انتقال یافتند، اما ساعتی بعد خبر رسید که یک زن ۶۷ ساله و مردی ۴۷ ساله به دلیل شدت سوختگی جان خود را از دست دادهاند. با توجه به شواهد اولیه مبنی بر عمدی بودن آتشسوزی، قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، به همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر شد و تحقیقات جنایی را آغاز کرد.
شناسایی هویت قربانیان
بررسیهای اولیه و اظهارات شاهدان نشان میداد که دقایقی پیش از آتشسوزی، صدای مشاجره و التماسهای یک زن جوان از ساختمان شنیده شده و مردی نیز تهدید کرده بود که خانه را به آتش میکشد. در ادامه، هویت قربانیان مشخص شد و معلوم شد زن جانباخته، صاحب خانه و مادرزن مرد آتشافروز بوده است. مرد ۴۷ ساله نیز داماد خانواده بود. همسر او، برادرزنش، شاگرد آرایشگاه و یکی از مشتریان نیز در این حادثه مصدوم شده بودند. در حالی که تحقیقات ادامه داشت، تعدادی از بستگان خانواده با حضور در محل، اطلاعاتی درباره اختلافات خانوادگی و انگیزه احتمالی این جنایت در اختیار کارآگاهان قرار دادند.
اختلاف با همسر
یکی از بستگان خانواده در این باره گفت: «حمید داماد این خانواده بود و همراه همسرش در یکی از شهرهای اطراف تهران زندگی میکرد. آنها از مدتها قبل با یکدیگر اختلاف داشتند و بارها بر سر مسائل خانوادگی درگیر شده بودند. چندین بار همسر حمید قهر کرده و به خانه مادرش آمده بود، اما هر بار با وساطت بستگان، آنها با یکدیگر آشتی میکردند و زن جوان به خانه بازمیگشت.»
وی ادامه داد: «مدتی پیش دوباره اختلافات آنها شدت گرفت و همسر حمید دو شب پیش از حادثه، خانه را ترک کرد و نزد مادرش رفت. حمید در این مدت بارها تلاش کرد او را به خانه بازگرداند، اما همسرش حاضر به بازگشت نبود. حمید بهشدت عصبانی شده بود و ساعتی پیش از حادثه با ما تماس گرفت و گفت قصد دارد به خانه مادرزنش برود و همسرش را به زور با خود ببرد. او حتی تهدید کرد که یک گالن چهارلیتری بنزین تهیه کرده و اگر همسرش حاضر به بازگشت نشود، خانه را به آتش میکشد. وقتی متوجه شدیم به خانه مادرزنش رفته است، نگران شدیم و خودمان را به آنجا رساندیم، اما دیگر دیر شده بود.»
داماد آتشافروز
اظهارات بستگان و بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته نشان داد که حمید با یک گالن وارد ساختمان شده است. او پس از مشاجره با همسر و مادرزنش، بنزین را در پاگرد طبقه اول ریخته و آنجا را به آتش کشیده بود. شعلههای آتش بهسرعت به طبقات بالاتر و آرایشگاه طبقه همکف سرایت کرد و ساکنان و حاضران در ساختمان را گرفتار کرد.
در این میان، داماد آتشافروز و مادرزنش جان باختند و همسر او، برادرزنش، شاگرد آرایشگاه و یکی از مشتریان دچار سوختگی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.
با دستور بازپرس جنایی، تحقیقات برای روشن شدن ابعاد پنهان این حادثه ادامه دارد. کارآگاهان در انتظار بهبود مصدومان و امکان تحقیق از آنها هستند تا جزئیات بیشتری از درگیری و چگونگی وقوع آتشسوزی مشخص شود. اجساد دو قربانی نیز برای انجام معاینات لازم به پزشکی قانونی انتقال یافت.
انتقام خونین از خانواده قاتل در گلستان
در دومین جنایت، اختلافات ناشی از یک قتل قبلی، به کشتار سه عضو یک خانواده در یکی از روستاهای شهرستان علیآبادکتول در استان گلستان منجر شد.
ماجرا از تیرماه امسال آغاز شد؛ زمانی که درگیری خونینی در یکی از روستاهای این شهرستان رخ داد و در جریان آن مردی به قتل رسید. مأموران پلیس پس از حضور در محل تحقیقات خود را آغاز و در نهایت قاتل را شناسایی و بازداشت کردند. متهم پس از دستگیری روانه زندان شد.
چند ماه بعد، خانواده قاتل برای جلب رضایت اولیای دم و پایان دادن به اختلافات، به خانه پدر و مادر مقتول مراجعه کردند، اما این دیدار به جنایتی دیگر منجر شد. بر اساس اطلاعات اولیه، یکی از بستگان مقتول که از ماجرای قتل قبلی خشمگین بود، با استفاده از سلاح گرم، سه عضو خانواده قاتل شامل پدر، مادر و فرزند خردسال آنها را هدف گلوله قرار داد و به قتل رساند. عامل جنایت پس از تیراندازی از محل متواری شد. سرهنگ حسین نوروزی، فرمانده انتظامی علیآبادکتول، با تأیید این حادثه گفت: «بررسیهای اولیه پلیس نشان میدهد فردی از بستگان مقتول حادثه تیرماه، در اقدامی جنایتآمیز سه نفر از اعضای خانواده قاتل را به قتل رسانده و پس از ارتکاب جنایت از محل متواری شده است.»
تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری عامل این جنایت و روشن شدن جزئیات حادثه ادامه دارد.
قتل ۴ عضو خانواده بر سر ارثیه در اصفهان
سومین جنایت هولناک در اصفهان رخ داد، حادثهای که در جریان آن، پدر ۵۱ ساله، مادر ۴۴ ساله، پسر ۱۲ ساله و دختر ۶ ساله یک خانواده به قتل رسیدند.
ماجرا زمانی فاش شد که یکی از بستگان این خانواده با مراجعه به پلیس، مفقود شدن چهار عضو خانواده را گزارش کرد. با توجه به شرایط مشکوک پرونده، مأموران پلیس آگاهی تحقیقات ویژهای را برای یافتن افراد مفقودشده آغاز کردند.
کارآگاهان در جریان بررسیهای میدانی و اقدامات فنی، سرانجام اجساد چهار عضو خانواده را در انباری واقع در طبقه بالای ساختمان محل سکونت آنها کشف کردند. بررسیهای اولیه نشان داد سه نفر از قربانیان بر اثر اصابت ضربات چاقو و نفر چهارم بر اثر خفگی جان خود را از دست دادهاند.
با کشف اجساد، تحقیقات جنایی برای شناسایی عاملان این کشتار آغاز شد و کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی، به دو مرد ۲۹ و ۳۵ ساله که از بستگان نزدیک قربانیان بودند، مشکوک شدند. در ادامه، مأموران با شناسایی مخفیگاه متهمان در یکی از شهرستانهای استان، هر دو نفر را دستگیر کردند. بررسیهای اولیه نشان داد یکی از متهمان خواهرزاده مرد ۵۱ ساله بوده است. متهمان در جریان تحقیقات به قتل چهار عضو خانواده اعتراف کردند و اختلاف بر سر ارثیه خانوادگی را انگیزه ارتکاب جنایت عنوان کردند. به گفته مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، دو متهم پس از دستگیری به قتل اعضای این خانواده اعتراف کردهاند و تحقیقات برای روشنشدن جزئیات و نقش هر یک از آنها در این جنایت ادامه دارد.