ترامپ از حمایت از نتانیاهو پیش از انتخابات در اسرائیل خودداری کرد

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش مجله «تایم» مبنی بر اینکه آیا نخست‌وزیر اسرائیل باید در انتخابات ۲۷ اکتبر برای دوره‌ای دیگر انتخاب شود، گفت: خب، تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که من دیگر درگیر سیاست نیستم!

به گزارش ایسنا، او در پاسخ به اصرار مجدد برای اظهار نظر، بحث را از حمایت صریح منحرف کرد و گفت: مسئله اصلی من این است که می‌خواهم به آنها در دفاع از اسرائیل کمک کنم. ترامپ در عوض به جایگاه شخصی خود در میان افکار عمومی اسرائیل اشاره کرد و مدعی شد که محبوبیتش به دلیل سیاست‌های گذشته به «حدود ۹۹ درصد» می‌رسد.

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن می‌تواند با گادی آیزنکوت، رقیب اپوزیسیون و رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش، همکاری مؤثرتری داشته باشد، گفت که «هیچ نکته منفی‌ای درباره او نشنیده است»، اما هشدار داد که نباید نتانیاهو را نادیده گرفت یا کنار گذاشت. ترامپ گفت: «مردم بار‌ها و بار‌ها "بی‌بی" (نتانیاهو) را تمام‌شده دانسته‌اند، درست همان‌طور که بار‌ها و بار‌ها مرا تمام‌شده می‌دانستند. من "بی‌بی" را دست‌کم نمی‌گیرم.»

گفته می‌شود که روابط ترامپ و نتانیاهو در ماه‌های اخیر به دلیل تجاوز به ایران و حملات مداوم اسرائیل در لبنان و غزه، دچار تنش بیشتری شده است.

ترامپ همچنین مدعی شد که گزارش‌های مربوط به دریافت هشدار‌های اطلاعاتی پیش از حملات ۷ اکتبر توسط نتانیاهو را به تازگی دریافت کرده و گفت: فکر نمی‌کنم این‌طور باشد. به نظرم... اگر او خبر داشت، حتماً کاری در این باره انجام می‌داد.