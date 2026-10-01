شماره ۷ رونالدو واگذار شد

جوان آنلاین: کریستیانو رونالدو به خاطر اختلاف با ژرژ ژسوس تصمیم گرفت که به دوران حضورش در تیم ملی فوتبال پرتغال پایان دهد.
اما پرتغالیها خیلی زود با جدایی کریستیانو رونالدو کنار آمدند.
رافائل لیائو به عنوان جایگزین کریستیانو رونالدو در تیم ملی فوتبال پرتغال انتخاب شد و او شماره ۷ این بازیکن افسانهای را برتن خواهد کرد.
کریستیانو رونالدو بهترین گلزن و بازیکن تاریخ فوتبال پرتغال به شمار میآید و پیش بینی میشد که پیراهن او بایگانی شود و یا حتی تا قبل از خداحافظی رسمی او به بازیکن دیگری داده نشود، اما پرتغالیها نشان میدهند که با کنار رفتن اسطوره خود خیلی زود کنار آمدهاند.