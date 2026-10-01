یک رسانه آمریکایی، تصویری از خروج آخرین نظامی و هواپیمای جنگی ارتش تروریست آمریکا از عراق را منتشر کرد.

‌جوان آنلاین: یک رسانه آمریکایی، تصویری از خروج آخرین نظامی و هواپیمای نظامی ارتش تروریست آمریکا از پایگاه هوایی اربیل واقع در شمال عراق را منتشر کرد.

به گزارش تسنیم، شبکه فاکس نیوز (نزدیک به ترامپ تروریست) همزمان با تکمیل عقب نشینی نظامیان و تسلیحات و جنگ افزار‌های ارتش تروریست آمریکا از عراق و پایان ماموریت ادعایی موسوم به عزم راسخ، تصویر خروج آخرین نظامی و هواپیمای نظامی تروریست‌های آمریکایی را منتشر کرد.

خاطر نشان می‌شود در پی اخراج نظامیان تروریست آمریکا از عراق، مردم این کشور به جشن و پایکوبی در خیابان‌ها پرداخته‌اند.