هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه «معاریو»، سیترینوویچ با اشاره به ادعاهای مطرحشده از سوی برخی مقامات صهیونیستی درباره احتمال نقش ایران در این حادثه مبهم، تأکید کرد که میان آمادگی برای هر سناریویی و ایجاد این تصور در طرف مقابل که جنگ دیگری در راه است، تفاوت زیادی وجود دارد.
به گزارش ایرنا، وی ادعا کرد که اگر تهران به این جمعبندی برسد که اسرائیل در حال آماده شدن برای حمله است، ممکن است برای جلوگیری از حمله احتمالی دست به اقدام پیشدستانه بزند؛ اقدامی که به گفته او تلآویو نیز میتواند آن را نشانه درستی ارزیابی اولیه خود تلقی کند و در نتیجه، چرخهای از واکنشهای متقابل شکل بگیرد.
این پژوهشگر اسرائیلی این وضعیت را «بازی با آتش» توصیف کرد و گفت اظهارات غیرمسئولانه مقامات اسرائیلی در شرایط کنونی صرفاً لفاظی نیست و میتواند به یک «پیشگویی خودمحققشونده» تبدیل شود.
این هشدار در حالی مطرح میشود که تحقیقات درباره حادثه پرواز فلایدبی از دبی به تلآویو که پس از درگیری میان دو خلبان در کابین، در عربستان سعودی فرود اضطراری داشت، ادامه دارد و تاکنون انگیزه و پشتپرده این حادثه مشخص نشده است. شرکت فلایدبی نیز از طرفها خواسته است تا پیش از مشخص شدن نتایج تحقیقات از گمانهزنیهای زودهنگام خودداری کنند.
با این حال، نتانیاهو با نزدیک شدن به انتخابات در اظهارات خود تلاش کرده این حادثه را به ایران پیوند دهد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در حالی به دنبال ربط دادن این رویداد به ایران است که خود در مصاحبه با شبکه آمریکایی «سیبیاس» اذعان کرده هنوز مشخص نیست این حادثه ارتباطی با ایران داشته باشد.
وی افزود: فکر میکنم هنوز برای گفتن اینکه آیا در این حادثه نوعی هماهنگی یا همکاری ایران وجود داشته، خیلی زود است. به زودی متوجه خواهیم شد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که مقامهای امنیتی اسرائیل نیز تاکنون هیچ دخالت ایرانی را تأیید نکردهاند و ارزیابی اولیه آنها حاکی از آن است که کمکخلبان احتمالا به تنهایی اقدام به این کار کرده است.