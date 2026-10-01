فشار واشنگتن بر عربستان و امارات برای ایجاد جبهه متحد مقابل انصارالله

کاخ سفید در محافل خصوصی از امارات و عربستان خواسته است که اختلافات خود را کنار بگذارند و اجازه دهند یک فرماندهی نظامی واحد برای مقابله با پیشروی انصارالله تشکیل شود.

جوان آنلاین: پیشنهاد دیگر، استفاده از اطلاعات اسرائیل و به‌کارگیری شرکت‌های امنیتی خصوصی اسرائیلی است؛ اقدامی که امارات پیش‌تر در یمن انجام داده و گاهی پیامد‌های خشونت‌باری نیز به همراه داشته است.

به گزارش ایسنا، گاردین نوشت: عربستان سعودی همواره در برابر کمک به جدایی‌طلبان جنوب مقاومت کرده است، زیرا تجزیه کشور ممکن است موجب تثبیت حاکمیت انصارالله در شمال و در امتداد مرز‌های عربستان شود.

تلاش‌هایی برای پایان دادن به شکاف میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جریان است و ممکن است اقداماتی برای اعتمادسازی صورت گیرد. اما امارات از یمن خارج شده است و بعید به نظر می‌رسد که ریاض اجازه بازگشت به آنها بدهد؛ چرا که آنها با "شورای انتقالی جنوب" (STC) هم‌سو هستند و این امر می‌تواند دردسرساز شود. امارات و عربستان اساساً در دو جبهه مخالف یکدیگر قرار دارند.

«خالد الیمانی»، وزیر خارجه پیشین یمن و از حامیان شورای انتقالی جنوب، به روزنامه گاردین گفت که عربستان سعودی ممکن است ناچار شود در رویکرد سیاسی خود نسبت به مسئله جنوب تجدید نظر کند؛ چرا که «تیپ‌های العمالقه» — نیرو‌های جنوبی آموزش‌دیده توسط امارات که زمانی با شورای انتقالی جنوب مرتبط بودند — برخی از قابل‌اعتمادترین و مجهزترین نیرو‌های میدانی را برای متوقف کردن پیشروی انصارلله فراهم کرده‌اند. شورای انتقالی جنوب از المعالقه خواسته است که در برابر ادغام با نیرو‌های دولتی یمن مقاومت کنند و استدلال کرده است که چنین اقدامی به آرمان جدایی‌طلبانه آنها لطمه خواهد زد.