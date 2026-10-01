جوان آنلاین: نیکلای پاتروشف، دستیار پوتین تأکید کرد اگر ناتو هرگونه اقدام نظامی خصمانه‌ای را علیه منطقه کالینینگراد آغاز کند، از این کار پشیمان خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پیش‌تر، سفارت روسیه در بروکسل اعلام کرد که هشدار دیپلماتیکی برای دولت بلژیک و مقر ناتو ارسال کرده و در آن تصریح شده است که رویکرد «بی‌پروا و غیرمسئولانه» بروکسل، خطر درگیری مستقیم با روسیه را افزایش می‌دهد و روسیه در صورت هرگونه تلاش برای محاصره کالینینگراد، «از تمام زرادخانه تسلیحاتی خود استفاده خواهد کرد». مارک روته، دبیرکل ناتو، دریافت این هشدار را تأیید کرد.