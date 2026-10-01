دولت آمریکا به میلیون‌ها نفر از اعضای فعلی و سابق ارتش و کارکنان آن هشدار داد که اطلاعات شخصی آنها در جریان نفوذ به سوابق پرسنلی پنتاگون به سرقت رفته است.

جوان آنلاین: اطلاعاتی از مرکز داده‌های «نیروی انسانی دفاعی» نشان داد چندین کاربر غیرمجاز طی چند ماه بین اکتبر ۲۰۲۵ تا اواسط ژوئیه ۲۰۲۶، از یک آسیب‌پذیری امنیتی در یک سیستم اشتراک‌گذاری فایل نامشخص سوءاستفاده کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، هک گزارش شده اطلاعات شخصی قابل شناسایی از جمله شماره‌های تأمین اجتماعی، در کنار نام، تاریخ تولد، جنسیت، نژاد و سایر اطلاعات مربوط به خدمت سربازی افراد را افشا کرده است.

یک مقام پنتاگون گفت این نقض حدود ۲.۸ میلیون نفر از افراد زنده و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از افراد فوت شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سوزان گاف، سخنگوی وزارت جنگ آمریکا تعداد افراد آسیب‌دیده را در بیانیه‌ای ایمیلی تایید کرد، اما به سؤالات مربوطه در مورد این حادثه، مانند اینکه آیا مقامات آمریکایی ارتباطی از هکر‌ها که هویت آنها هنوز مشخص نیست، داشته‌اند یا خیر، پاسخ نداد.