جوان آنلاین: ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل گردان‌های حزب‌الله عراق خاطرنشان کرد که مقاومت اسلامی عراق در این دور از رویارویی با اشغالگران آمریکایی پیروز شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش رادیو النور، وی در ادامه اظهار داشت پیروز کسی است که شروط خود را بر دشمن تحمیل می‌کند.

الحمیداوی در ادامه سخنانش از تمامی نیرو‌های گردان‌های حزب‌الله عراق خواست عملیات نظامی و فعالیت‌های لجستیکی خود به‌استثنای هدف قرار دادن هواپیما‌های متخاصمی که حریم هوایی کشور را نقض می‌کنند تا زمان تکمیل سامانه‌های دفاع هوایی دولتی متوقف کنند.

وی همچنین اشاره کرد که دوگانگی مقاومت اسلامی و دستگاه‌های رسمی دولتی، «امری مثبت و پسندیده» است و نباید موجب حساسیت شود.

الحمیداوی تأکید کرد که درگیری میان حق و باطل همچنان ادامه دارد و مردم به سه دسته تقسیم می‌شوند: کسانی که به اردوگاه باطل گرایش دارند، کسانی که به محور حق پایبند هستند و کسانی که خارج از هر دو طرف قرار می‌گیرند.