حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

جوان آنلاین: شبکه المسیره اعلام کرد که جنگندههای عربستانی در کمتر از دو ساعت ۱۱ حمله هوایی به مناطقی از استان صعده انجام دادند که در جریان آن، شبکه مخابرات این منطقه هدف قرار گرفت.
براساس این گزارش، همچنین جنگندههای عربستانی به ساختمانی در شهر البرح در شهرستان مقبنه در استان تعز حمله کردند.
جنگندههای سعودی همچنین شهرستان سحار در استان صعده را نیز هدف قرار دادند.
از دیگر مناطقی که هدف حملات موشکی عربستان قرار گرفته، شهرستان حیدان در استان صعده بوده است.
تاکنون به جزییات بیشتر این خبر و تلفات احتمالی این حملات هیچ اشارهای نشده است.
این حملات درحالی انجام شده است که درگیریها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای مورد حمایت عربستان در مناطقی از یمن تشدید شده است.
این درگیریها با پیشروی نیروهای مسلح یمن و عقب نشینی نیروهای وابسته به عربستان از چند منطقه همراه بوده است.