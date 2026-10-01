جوان آنلاین: این جنبش اعتراضی در میان دبیرستانیهای ۱۵ تا ۱۸ ساله شکل گرفته و دولت فرانسه را شدیدا خشمگین کرده است. دانشآموزان فرانسوی در اعتراض به برنامههای درسی، اندازه کلاسها و کمبود معلم و گرمای بیش از حد کلاسها بهویژه در طول موج گرمای امسال، در خارج از مدارس اعتراضاتی را برگزار کردهاند.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، اعتراضات از منطقه ایل دو فرانس در اطراف پاریس آغاز شد، اما اکنون به سایر شهرها گسترش یافته است.
آلوران نونز، وزیر کشور فرانسه با اشاره به «گسترش جنبش اعتراضی» و محکوم کردن «تشدید خشونت» در خارج از مدارس گفت: روز چهارشنبه ۶۲۵ نفر در جریان محاصره دبیرستانها بازداشت شدند.
وی افزود: هشتاد و سه افسر پلیس و ژاندارم نیز در جریان اعتراضات زخمی شدند که در مجموع ۳۵۶ مدرسه را تحت تاثیر قرار داد. ما هدف قرار دادن ماموران اجرای قانون، پرتاب اشیا و اجسام، اعمال خشونت، توهین کلامی، تلاش برای آتشسوزی و آنچه که خشونت شهری محسوب میشود را محکوم میکنیم.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه اخیرا در سخنرانی خود در مادرید، سیاستمداران چپ افراطی را که به «مشروعیت بخشیدن» به خشونت در اعتراضات مدارس فرانسه متهم کرده بود، به شدت مورد انتقاد قرار داد.