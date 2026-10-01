کد خبر: 1382351
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تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ لفاظی‌ها علیه ایران را تکرار کرد و خواهان توافق شد

3 رئیس جمهوری آمریکا لفاظی‌های نخ‌نما شده علیه ایران را تکرار کرد و ضمن اظهار تهدیدات توخالی، خواهان توافق با تهران شد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با مجله تایم مدعی فروپاشی اقتصادی ایران شد.

به گزارش مهر، در شرایطی که ایران هرگونه مذاکره را مشروط به پذیرش شروط جمهوری اسلامی کرده، ترامپ مدعی شد که ایرانی‌ها خواهان توافق هستند، اما من توافق واقعی می‌خواهم.

وی تهدیدات نخ‌نماشده علیه جمهوری اسلامی را نیز تکرار کرد و گفت: انجام حملات جدید به ایران امکان‌پذیر است. از سرگیری حملات به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای امکان‌پذیر است. شاید ایران را نابود کنم و این امر ممکن است.

این مقام آمریکایی درباره پیشنهادات سازنده ایران برای پایان دادن به جنگ نیز گفت: آنچه را که یک سال پیش رد کردم، امروز نمی‌پذیرم. ایرانی‌ها پیشنهادی درباره بازگشایی تنگه هرمز ارائه دادند که من ابعادی از آن را مطالعه کردم، نه همه آن را، اما این پیشنهاد به سادگی کافی نیست.

در شرایطی که کارشناسان، وضعیت ذخایر راهبردی تسلیحاتی آمریکا را در بدترین شرایط از زمان جنگ جهانی دوم ارزیابی می‌کنند، ترامپ مدعی شد: ما تسلیحات فراوانی داریم، وضعیتمان عالی است و اکنون مقادیر زیادی را انبار و نگهداری می‌کنیم و آنها را بین متحدانمان توزیع خواهیم کرد. گزارش‌های مربوط به کمبود ذخایر ما در بیشتر موارد دروغ بودند.

باوجود بسته بودن تنگه هرمز و تسلط جمهوری اسلامی بر این تنگه، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: ما دیشب بزرگترین مقدار نفت را در تاریخ از تنگه هرمز عبور دادیم. ما تنگه هرمز را به روی ایران بستیم و بر آن تسلط داریم.

در شرایطی که جمهوری اسلامی هرگز خواهان دستیابی به سلاح اتمی نبوده و برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران تحت نظارت نهاد‌های بین المللی مربوطه است، ترامپ گفت: ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، زیرا آنها دیوانه هستند.

رئیس‌جمهوری آمریکا که تلاش می‌کند از تاثیر جنگ علیه ایران بر افزایش قیمت انرژی بکاهد، گفت: به محض انعقاد توافق با ایران، قیمت‌های نفت مانند گذشته کاهش خواهد یافت.

برچسب ها: ترامپ ، ایران ، توافق
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