سازمان ملل: دستکم ۱۰ غیرنظامی در حمله پاکستان به افغانستان کشته شدند

جوان آنلاین: دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، اعلام کرد در حملات هوایی پاکستان به ولایتهای کنر و هلمند، دستکم ۱۰ غیرنظامی کشته و ۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
به گزارش تسنیم، یوناما افزود بیشتر کشتهشدگان این حملات را کودکان تشکیل میدهند.
یوناما با اشاره به ادامه آسیب دیدن غیرنظامیان از درگیریهای فرامرزی، بار دیگر خواستار کاهش تنش و حل اختلافها بین افغانستان و پاکستان از طریق گفتوگو شد.
هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان همچنین بر ضرورت رعایت قوانین بینالمللی و جلوگیری از وارد شدن آسیب بیشتر به غیرنظامیان تأکید کرد.
این در حالی است که پیشتر وزارت اطلاعرسانی پاکستان ادعا کرده بود در حملات تازه به خاک افغانستان، اردوگاهها و مخفیگاههای تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادیبخش بلوچستان هدف قرار گرفته است.
پاکستان در حالی همواره مدعی است حملات هوایی به افغانستان بهطور دقیق و هدفمند شبهنظامیان را هدف قرار داده است که بر اساس گزارشهای سازمان ملل، از مهر ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، در پی درگیریها و حملات میان نیروهای طالبان و پاکستان، ۴۹۹ غیرنظامی افغان کشته و هزار و ۲۱۶ نفر زخمی شدهاند.
بر اساس این گزارشها، تنها در حمله هوایی ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ به مرکز ترک اعتیاد «امید» در کابل، ۲۶۹ غیرنظامی کشته و ۱۲۲ نفر زخمی شدند که بیشتر قربانیان بیماران این مرکز بودند.