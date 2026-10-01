جوان آنلاین: به نقل از رویترز، این وزارتخانه پنجشنبه در بیانیهای گفت: در اقدامی متقابل، گروهی از کارکنان سفارت مجارستان در مسکو و کنسولگری این کشور در سنپترزبورگ و کازان باید خاک فدراسیون روسیه را در مدت ۲ هفته ترک کنند.
به گزارش ایرنا، وزارت خارجه مجارستان در بیانیهای با تایید این خبر افزود: مجارستان علاقهای به تشدید تنشهای دیپلماتیک ندارد.
مجارستان ماه گذشته ۱۰ دیپلمات روس را به رفتاری مغایر با جایگاه دیپلماتیکشان متهم و اخراج کرد. از این عبارت اغلب برای اشاره به جاسوسی به کار میرود. این اقدام نشانهای آشکار از پایان دوران رویکرد طرفدار روسیه در زمان ویکتور اوربان نخست وزیر سابق مجارستان است.
اوربان در انتخابات ماه آوریل پس از ۱۶ سال قدرت را از دست داد. وی حتی پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ روابط نزدیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حفظ کرده بود و با وجود تحریمهای اتحادیه اروپا، همچنان به خرید نفت و گاز روسیه ادامه میداد.
پیتر ماگیار نخست وزیر جدید مجارستان و دولت میانهرو-راستگرای او بارها اعلام کردهاند که اتحادیه اروپا و ناتو متحدان اصلی مجارستان هستند و دولت قصد دارد اعتماد تضعیفشده در دوران حکومت اوربان را بازسازی کند.