خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل جنگ‌افروزی علیه ایران برنده جایزه صلح نوبل امسال نمی‌شود و پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان، دیوان بین‌المللی کیفری، دیوان بین‌المللی دادگستری یا فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین از نامزد‌های اصلی دریافت این جایزه هستند.

جوان آنلاین: رویترز نوشت که با این حال، نفوذ ترامپ همچنان بر هیات داوران انتخاب برنده نوبل صلح تاثیرگذار خواهد بود. اعطای جایزه سال گذشته به ماریا کورینا ماچادو رهبران مخالفان ونزوئلا، در تاریخ ۱۲۵ ساله این جایزه بی‌سابقه بود و در بحبوحه لابی‌گری‌های مکرر ترامپ برای دریافت آن صورت گرفت. چند هفته بعد، ماچادو مدال طلای نوبل خود را به ترامپ اهدا کرد.

به گزارش ایرنا، هاکون گیرلو سرپرست «موسسه تحقیقات صلح اسلو» که هیاتی پنج‌نفره از داوران امسال در انتخاب برنده صلح نوبل است، به این نکته توجه خواهد داشت که فرد منتخب بتواند در برابر فشار‌های ترامپ مقاومت کند.

به گزارش رویترز، کارشناسان می‌گویند این وضعیت می‌تواند به معنای اعطای جایزه به پاپ لئو، دیوان بین‌المللی کیفری، دیوان بین‌المللی دادگستری یا فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین باشد. زمان اعلام برنده این جایزه ۹ اکتبر (۱۷ مهر) است.

پاپ لئو نخستین پاپ متولد آمریکاست. پس از آنکه ترامپ به دلیل انتقاد پاپ از جنگ آمریکا علیه ایران او را «ضعیف» خواند، رهبر کاتولیک‌های جهان اعلام کرد که همچنان به مخالفت صریح با جنگ ادامه خواهد داد.

«اویویند استنرسن» مورخی که درباره جایزه صلح نوبل پژوهش کرده است، اظهار کرد کمیته نوبل تحت فشار است تا به چالش‌های ترامپ علیه نظم بین‌المللی واکنش نشان دهد.

وی به رویترز گفت: آنها فشار خاصی را احساس می‌کنند تا در برابر ترامپ موضعی قاطع داشته باشند. در این شرایط حساس بین‌المللی، امسال زمان آن است که جایزه صلح نوبل در دفاع از دموکراسی لیبرال، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر اهدا شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ توسط مقام‌های کامبوج، اسرائیل و پاکستان نامزد دریافت جایزه شده، اما به گفته گرلو شانس او «بسیار اندک» است.