جوان آنلاین: سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان عصر پنجشنبه طی جلسه توجیهی در واکنش به تحریمهای آمریکا علیه تجارت سایر کشورها با ایران گفت: پاکستان تعهد خود را به سیستم مبتنی بر قانون که ریشه در چندجانبهگرایی و قوانین بینالمللی دارد، مجددا تایید میکند.
طبق گزارش روزنامه پاکستانی داون، سخنگوی وزارت خارجه این کشور تاکید کرد: پاکستان به عنوان میانجی از هر دو طرف، ایران و ایالات متحده میخواهد که خویشتنداری کنند. اسلامآباد بهعنوان کشوری میانجی همچنان از واشنگتن و تهران میخواهد به دیپلماسی روی آورند و به تفاهمنامه پایبند باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرد که حل و فصل دیپلماتیک مناقشات جاری در منطقه به سود صلح و امنیت جهانی است و ما به تماس خود با همه طرفها ادامه خواهیم داد.
سجاد حیدر درباره تلاشهای میانجیگرانه طرف پاکستانی بین ایران و آمریکا اظهار داشت که اسلامآباد از شروط ۷ گانه طرف ایرانی مطلع است و ما معتقد هستیم که این شرایط از قبل نیز در تفاهم اسلامآباد گنجانده شده لذا دیپلماسی برای بازگشت طرفین به این توافق باید ادامه یابد.
وی افزود که تفاهمنامه اسلامآباد فضای لازم را برای طرفین جهت پیشبرد مذاکرات فراهم میکند و پاکستان نیز از هرگونه گشایش در مذاکرات ایران و آمریکا به گرمی استقبال میکند.
ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در ۱۷ ژوئن تفاهمنامه اسلامآباد را امضا کردند. بر اساس بند پنجم این تفاهمنامه، ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل تردد ایمن کشتیها فراهم کند. با این حال، اقدامات یکجانبه آمریکا، از جمله با نقض ترتیبات ایرانی مقرر در یادداشت تفاهم برای تردد دریایی از تنگه هرمز و اقدام نظامی این کشور، اجرای تفاهمنامه را مختل و متوقف کرد و آمریکا به جای استفاده از سازوکار حلوفصل اختلافات پیشبینیشده در تفاهمنامه، به تجاوز نظامی متوسل شد.