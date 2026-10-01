عبدولی: به خودم باور داشتم و جنگیدم

جوان آنلاین: علیرضا عبدولی، ملیپوش وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران، پس از کسب مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا گفت: مسابقات سطح بسیار خوبی داشت و تمام کشتیگیران خوب و مدعی آسیا در این رقابتها حضور داشتند. وزن ۷۷ کیلوگرم نیز یکی از اوزان پرمدعی است و همه با تمام توان در مسابقات شرکت کرده بودند.
او افزود: خدا را شکر میکنم که در این دوره از بازیهای آسیایی ناگویا توانستم مدال طلا کسب کنم. همچنین خوشحالم که در فینال توانستم حریف سرسخت ژاپنی که قهرمان المپیک بود را شکست بدهم و باعث شادی و خوشحالی مردم کشورم شوم.
عبدولی تصریح کرد: میخواهم از تمام کسانی که در این مسیر به من کمک کردند تشکر کنم. ابتدا از دبیر عزیز که به معنای واقعی پدر کشتی ایران است و همیشه هوای بچهها را چه در داخل کشتی و چه خارج از آن دارد، تشکر میکنم. همچنین از دکتر رنگرز عزیز تشکر میکنم که همهجوره کنار ما بود؛ مثل یک پدر، برادر و رفیق که کمک زیادی به من کرد.
عبدولی خاطرنشان کرد: از فرشاد علیزاده، مربی سازندهام مهرزاد اسفندیاری، مهرداد اسفندیاری و همچنین مربی سابقم، فرزاد ایمانعلیزاده، تشکر میکنم. از داداش هایم سعید، سامان، کرامت و امیرحسین هم تشکر دارم. اگر امروز مدال گرفتم، به لطف کمک و زحمات تمام این عزیزان بود.
ملیپوش وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران گفت: از حمید باوفا عزیز هم تشکر میکنم که کمک زیادی به ما کرد و مربی ما بود و از او خیلی چیزها یاد گرفتیم. امیدوارم بتوانم این مسیر را ادامه بدهم و در تمام مسابقات به بهترین شکل ممکن کشتی بگیرم و بهترین نتایج و خوشرنگترین مدالها را کسب کنم تا باعث افتخار و شادی مردم کشورم شوم.
وی در پاسخ به این پرسش که پیش از فینال چقدر به پیروزی مقابل حریف ژاپنی و کسب مدال طلا امیدوار بود، اظهار کرد: پیش از فینال، ابتدا با حریف قزاقستانی کشتی گرفتم که مسابقه بسیار سنگین و سختی بود. هر دو حریف، هم کشتیگیر قزاق و هم کشتیگیر ژاپنی، از رقبای بسیار خوب بودند. واقعاً شاید کمتر کسی فکر میکرد که من بتوانم مقابل اینها کشتی خوبی بگیرم و مدال طلا کسب کنم، اما جسورانه و غیرتمندانه کشتی گرفتم، جنگیدم و خدا را شکر توانستم مدال طلا را به دست بیاورم.
عبدولی درباره باورش به قهرمانی گفت: من به خودم باور داشتم و مربیام، رنگرز، نیز به من باور داشت. سختیهای زیادی کشیدم. در یکی دو سال اخیر نتوانسته بودم آن کشتیای را که خودم میخواستم بگیرم و نتایج خوبی هم کسب نکرده بودم، اما خدا را شکر میکنم که توانستم خودم را پیدا کنم و در بازیهای آسیایی قهرمان شوم.
او در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم همین روند با همین نتایج خوب ادامه داشته باشد و بتوانم در مسابقات آینده نیز بهترین عملکرد را داشته باشم و خوشرنگترین مدالها را برای کشورم کسب کنم.