رضا علیپور در سنگنوردی صاحب مدال نقره شد

جوان آنلاین: رقابتهای سنگنوردی سرعت بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، امروز (پنجشنبه) در سالن پورتمسه برگزار شد و رضا علیپور، نماینده کشورمان به مدال نقره دست یافت. علیپور در فینال ماده سرعت سنگنوردی و در رقابت با ورزشکارانی از اندونزی، قزاقستان و چین، با ثبت زمان ۵.۳۶ به مدال نقره بازیهای آسیایی ناگویا دست یافت. چوشو هونگ نماینده چین با ثبت زمان ۴.۷۱ به مدال طلا دست یافت و نماینده قزاقستان سوم شد. نماینده شایسته کشورمان پیش از این و در رقابتهای امروز، ابتدا در مرحله یکچهارم نهایی با ثبت زمان ۵.۰۴ ثانیه و قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه خود موفق به صعود به مرحله نیمهنهایی شد. علیپور در مرحله نیمهنهایی و در گروه سوم نیز با دو نماینده از چین و یک نماینده از ژاپن رقابت کرد، اما با توجه به خطای دو حریف خود همراه با دیگر نماینده چین به فینال صعود کرد.