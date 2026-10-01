جوان آنلاین: نتایج نظرنسجی جدید مرکز تحقیقات امور عمومی آسوشیتدپرس-نورک که روز پنجشنبه منتشر شده، نشان میدهد تنها ۱۷ درصد از بزرگسالان آمریکایی نحوه مدیریت هزینههای زندگی توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را تایید میکنند که این وضعیت بیانگر رکورد تازهای در افت میزان محبوبیت او است.
به گگزارش ایسنا، طبق این نظرسنجی، ۶۵ درصد از بزرگسالان آمریکایی اکنون سیاستهای ترامپ را مسئول هزینههای بالای مداوم میدانند و این نشاندهنده خستگی فزاینده از استفاده تهاجمی او از تعرفهها و نارضایتی مداوم از جنگ آمریکا علیه ایران است.
آسوشیتدپرس گزارش داد: این آمار و ارقام ناامیدکننده تنها چند هفته پیش از انتخابات میاندورهای منتشر میشوند که تعیین میکند آیا جمهوریخواهان کنترل کنگره را حفظ میکنند یا خیر. در عین حال، دونالد ترامپ به شدت نامحبوب شده و حتی بسیاری از جمهوریخواهان او را به خاطر عدم تحقق وعدههایش سرزنش میکنند.
طبق نظرسنجی جدید، از هر ۱۰ جمهوریخواه، حدود ۶ نفر از نحوه مدیریت هزینههای زندگی توسط ترامپ «ناراضی» هستند که این رقم نسبت به حدود نیمی از آنها در ماه آوریل افزایش یافته است.
همچنین، اکثر آمریکاییها یعنی ۶۹ درصد همچنان میگویند که جنگ علیه ایران ارزشی نداشته و این رقم نسبت به ۶۴ درصد در ماه ژوئیه اندکی افزایش یافته است.
رابرت گالت ۶۶ ساله، کارگر بازنشسته کارخانه اهل برادفورد، پنسیلوانیا که خود را جمهوریخواه توصیف میکند، گفت: من امیدوار بودم که اوضاع بهتر یا متفاوت باشد، اما واقعا خوب نیست. من فکر میکردم رئیسجمهور ما قرار است به کشور کمک کند و تاکنون به نظر نمیرسد که واقعا این کار را با اقتصاد یا بهطور کلی انجام داده باشد. او واقعا کاری را که من امیدوار بودم انجام دهد، انجام نداده است. او گفت «آمریکا را دوباره به عظمت برگردانید» و من ندیدهام که او این کار را انجام دهد.
پدرو سانچز ۵۲ ساله، اهل پریس، کالیفرنیا که به ترامپ رای داده بود و شغل دولتی دارد، گفت: قیمتها به شدت سرسامآور است. فقط هزینه همه چیز به دلیل سوخت در حال افزایش است. من قبلا درآمد بیشتری داشتم، اما دیگر آن را ندارم.