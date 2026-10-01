جوان آنلاین: تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از کسب ۲ دوره عنوان قهرمانی متوالی بازیهای آسیایی، اینبار در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن با کسب ۲ مدال طلا و یک برنز به عنوان نایب قهرمانی رسید.
به گزارش ایسنا، علیرضا عبدولی در ۷۷ و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم برای ایران به مدال طلا رسیدند و مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شد.
تیم کشتی فرنگی ژاپن نیز با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز مقتدرانه به عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی رسید.
کشتی فرنگی ایران در دوره قبل صاحب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز شده بود.