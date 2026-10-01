ثبت رکورد جدید قیمت گازوئیل در اروپا

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، میانگین قیمت گازوئیل در پمپ بنزین‌های اتحادیه اروپا با عبور از ۲.۲۴ یورو در هر لیتر، رکورد جدیدی را ثبت کرد.

به گزارش مهر، قیمت نفت هم پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه پالایشگاه‌های چینی صادرات سوخت را برای ماه اکتبر ممنوع کرده‌اند، حدود ۳ درصد افزایش یافت.

افزایش قیمت سوخت با تجوه به تحولات خاورمیانه و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا از فرانسه و آلمان خواسته است تا مقادیری از گازوئیل موجود در ذخایر اضطراری خود را آزاد کنند.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه افزودند که آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته است تا طی شش ماه آینده ۱۲۰ میلیون بشکه گازوئیل در بازار عرضه کند.

این درخواست آمریکا از اروپا در حالی مطرح می‌شود که مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه گفت اروپا در میان مناطقی قرار دارد که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر کمبود‌های کنونی گازوئیل دارند و حتی ممکن است آسیب‌پذیرترین منطقه باشد.