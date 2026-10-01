درخواست حماس از اتحادیه عرب برای مقابله با تعرض به مسجدالاقصی

جوان آنلاین: حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) خاطرنشان کرد تجاوزات بیسابقه رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی بیانگر این است که تقسیم زمانی و مکانی به یک واقعیت تبدیل شده است بنابراین این رژیم تمامی قوانین بینالمللی را نادیده میگیرد و آنچه که به عنوان وضعیت موجود اماکن مقدس نامیده میشود، دیگر اعتبار ندارد.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، وی در ادامه افزود تشدید تعرضات و تجاوزات علیه مسجدالاقصی مؤید بیتوجهی کامل اشغالگران صهیونیست به قیمومیت اردنی-هاشمی است و این امر نشان میدهد که کابینه رژیم صهیونیستی هیچ اهمیتی به قیمومیت اردنی-هاشمی قلائل نیست.
حازم قاسم در ادامه از اتحادیه عرب و کنفرانس اسلامی خواست که برای مقابله با یهودیسازی مداوم اماکن مقدس در منطقه، اقدام واقعی انجام دهند و به بیانیهها اکتفا نکنند.
سخنگوی حماس اظهار داشت تشکیلات خودگردان فلسطین باید از وضعیت فعلی درماندگی و شکست خود در مقابله با این طرحها دست بردارد و یک استراتژی واقعی اقدام ملی اتخاذ کند.
حازم قاسم در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد گزارش منتشر شده از سوی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی درباره شتاب گرفتن بازسازی ساختار نظامی حماس، تعمیر تونلها و ادامه قاچاق، گزارشهایی دروغین است که با هدف توجیه ادامه جنگ نسلکشی علیه نوار غزه منتشر میشود.
حازم قاسم همچنین تصریح کرد این گزارشها همچنین با هدف سرپوش گذاشتن بر نقضهای خطرناک آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی منتشر میشود. حماس به توافق آتشبس پایبند است.
وی از شورای صلح خواست به سکوت همدستانه خود با رژیم صهیونیستی پایان دهد و به طرح آتشبس و نقشه راه مربوط به آن پایبند باشد.
سخنگوی حماس در پایان خاطرنشان کرد ادامه توجیهتراشی شورای صلح برای رژیم صهیونیستی، این شورا را به شریک جنایات این رژیم علیه نوار غزه تبدیل میکند.