کد خبر: 1382332
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تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات مجدد ارتش صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان

3 ارتش رژیم صهیونیستی امروز (پنجشنبه) در ادامه نقض آتش‌بس، شماری از مناطق جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای خود قرار داد.

جوان آنلاین: ارتش رژیم اشغالگر در تازه‌ترین تجاوز خود به خاک لبنان شهرک‌های «صربین» و «حاریص» واقع در جنوب این کشور را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داد.
 
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، رسانه‌های لبنانی نیز گزارش دادند نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «حداثا» واقع در جنوب لبنان را هدف قرار دادند و همزمان با این تجاوز خودرو‌های صهیونیستی در این شهرک پیشروی کردند.

رسانه‌های لبنانی همچنین از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «بنی حیان» و حمله توپخانه‌ای به وادی السلوقی در جنوب لبنان خبر دادند.
 
این در حالی است که اشغالگران صهیونیست همچنین شهرک المنصوری در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار دادند.
 
رسانه‌های لبنانی همچنین گزارش دادند که ارتش رژیم اشغالگر دست به یک انفجار در شهرک «میس الجبل» واقع در جنوب لبنان زد.

منابع خبری از اقدام ارتش رژیم صهیونیستی برای اجرای انفجاری در شهرک «الخیام» خبر دادند.

منابع لبنانی اعلام کردند توپخانه دشمن صهیونیستی اطراف شهرک «بیت لیف» در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

این حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان در حالی ادامه دارد که تاکنون پنج دور از مذاکرات با میانجیگری آمریکا میان دو طرف برگزار شده است.

یونیسف: ۱۳۱۷ کودک در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان شهید یا زخمی شده‌اند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» اعلام کرد در پی حملات رژیم صهیونیستی به لبنان که از ماه مارس گذشته شدت گرفته، ۲۶۱ کودک به شهادت رسیده و ۱۰۵۶ کودک دیگر زخمی شده‌اند.

یونیسف در گزارشی با عنوان «کابوس ادامه دارد» اعلام کرد حدود ۴۳۶ مدرسه در لبنان آسیب دیده یا تخریب شده‌اند و در نتیجه نزدیک به ۱۰۰ هزار کودک در معرض محرومیت از تحصیل قرار گرفته‌اند. همچنین ۸۶ معلم نیز شهید یا زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، بحران اقتصادی و انسانی موجب شده شمار بیشتری از خانواده‌ها در تأمین نیاز‌های اساسی خود با مشکل مواجه شوند؛ به طوری که از هر پنج خانواده در لبنان، چهار خانواده برای تامین نیاز‌های اولیه خود با دشواری روبه‌رو هستند.

یونیسف افزود ۲۲ درصد از خانواده‌های مورد بررسی اعلام کرده‌اند کودکانشان طی دو هفته گذشته گرسنه خوابیده‌اند و ۳۱ درصد نیز گفته‌اند به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها، نتوانسته‌اند خدمات درمانی لازم را برای فرزندانشان فراهم کنند.

این سازمان همچنین نسبت به پیامد‌های روانی بحران هشدار داد و اعلام کرد حدود ۷۷۰ هزار کودک در لبنان طی شش ماه گذشته با مشکلات و فشار‌های روانی مواجه شده‌اند.

در همین راستا، «مارکولویجی کورسی»، نماینده یونیسف در لبنان تاکید کرد کودکان و جوانان بار‌هایی را تحمل می‌کنند که هیچ کودکی نباید متحمل شود. وی هشدار داد ادامه این بحران بدون اقدامات فوری می‌تواند آثار بلندمدتی بر یک نسل کامل بر جای بگذارد.

یونیسف خواستار حمایت از کودکان و تضمین دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی، حمایت و دیگر خدمات اساسی شد و تاکید کرد تامین این حقوق بخش مهمی از روند بهبود شرایط در لبنان است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، نقض آتش بس ، جنوب لبنان
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