سخنگوی کرملین گفت اوکراین به مذاکرات با روسیه نزدیک‌تر نشده و اروپا در عین حال مانع از سرگیری روند مذاکرات می‌شود.

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین ظهر پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران عنوان کرد: به سختی می‌توان گفت که اوکراین به مذاکرات نزدیک‌تر شده است. اوکراین به مذاکرات نزدیک‌تر نشده و اروپا همچنان مانع از سرگیری روند مذاکرات می‌شود.

به گزارش ایسنا، او تاکید کرد: اوکراین در این مدت هیچ گامی به مذاکرات صلح نزدیک‌تر نشده است و اروپا همچنان به مانع‌تراشی در گفت‌و‌گو‌ها ادامه می‌دهد.

طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی کرملین تاکید کرد: اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های اروپایی در این درگیری به نفع اوکراین شرکت دارند و این امر نمی‌تواند عواقبی برای آنها نداشته باشد.

سخنرانی پوتین در باشگاه گفت‌وگوی والدای

سخنگوی کرملین در ادامه اظهارات خود گفت: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به‌طور دیرینه در جلسه باشگاه گفت‌وگوی والدای صحبت می‌کند و این یکی از چندین سخنرانی سالانه رئیس‌جمهور است که تمام جهان امروز مشتاقانه منتظر آن هستند.

این مقام ارشد روسی با یادآوری سخنرانی پوتین در مونیخ گفت: این سخنان به اشتباه به عنوان تقابل تلقی می‌شود، در حالیکه در واقع رئیس‌جمهور از آماده بودن برای گفت‌و‌گو صحبت کرده است. هر چیزی که ولادیمیر پوتین در سخنرانی مونیخ گفت درست بود.

انتقال سامانه‌های اس-۴۰۰ روسیه

دیمیتری پسکوف با بیان اینکه موضوع انتقال سامانه‌های اس-۴۰۰ روسیه از ترکیه به یک کشور دوست در دستور کار است، گفت: کار‌های مربوطه در حال انجام و تماس‌های مربوطه برقرار شده است.

پیش از این، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که روسیه امکان انتقال سامانه‌های موشکی اس-۴۰۰ از ترکیه به یک کشور دوست را فراهم می‌کند، اما تاکنون چنین درخواستی دریافت نشده است.

سخنگوی کرملین تاکید کرد: کشور‌هایی که خواهان استقرار تسلیحات هسته‌ای در نزدیکی مرز‌های روسیه هستند در اشتباهند، این اقدام تنش‌ها را افزایش می‌دهد

او خاطرنشان کرد که گزارش‌های منتشرشده درباره آمادگی روسیه برای تضمین امنیت و حفاظت از منطقه «کالینینگراد»، نباید به عنوان یک موضع‌گیری تقابل‌جویانه برداشت شود.

پسکوف گفت: آمریکا هم احیای روابط اقتصادی با روسیه را به حل‌وفصل بحران اوکراین مشروط کرده است، اما مسکو معتقد است که نیازی به صبر نیست و می‌توان از همین حالا همکاری‌های واشتگتن-مسکو را آغاز کرد.