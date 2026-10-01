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تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳
ورزش » ساير

نماینده گلف مردان ایران در جایگاه ۵۷ ایستاد

3 سجاد کرمپور با ثبت اسکور ۱۶۵ و ایستادن در جایگاه مشترک پنجاه و هفتمی جدول رده‌بندی به کار خود در رقابت‌های گلف پایان داد.

جوان آنلاین: رقابت‌های گلف بازی‌های آسیایی آیچی- ناگویا امروز پنج‌شنبه (۹مهرماه) با برگزاری راند دوم پیگیری شد و سجاد کرمپور نماینده گلف، در پایان این راند، ۷۲ ضربه به ثبت رساند.

به گزارش مهر، کرمپور در روز دوم، درحالی ۳۳ ضربه در ۹ حفره نخست را به ثبت رساند که عملکرد چشم‌گیری داشت و توانست در سه میدان ۲، ۴ و ۸ زیر پار بزند و در ۴ میدان یک، ۳، ۶ و ۹ امتیاز پار را برای خود ثبت کند.

او در ۹ حفره دوم هم در میدان‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۷ پار زد و با ثبت مجموع ۷۲ ضربه در ۱۸ حفره، عملکرد بهتری نسبت به راند نخست مسابقات داشت.

راند دوم درحالی به پایان رسید که اگر کرمپور در راند نخست مسابقات هم عملکردی مشابه امروز داشت، قطعا به راند سوم مسابقات صعود می‌کرد. او پیش از این و در راند اول، اسکور ۹۳ را ثبت کرده بود و بدین ترتیب در راند دوم، ۲۱ ضربه کاهش داشت.

نماینده ایران در پایان دو راند، مجموع امتیاز ۱۶۵ ضربه (۲۵ ضربه بالاتر از پار) را به ثبت رسانده و در جایگاه مشترک پنجاه و هفتم جدول (مشترک با نماینده عمان) قرار گرفت.

در جدول مسابقات گلف انفرادی مردان، ۶۶ گلفر حضور داشتند که نماینده نپال انصراف داد و در پایان ۳۶ نفر برتر جدول به راند سوم مسابقات صعود کردند.

به این ترتیب پرونده کرمپور با رتبه پنجاه و هفتم مشترک در این دوره از بازی‌ها بسته شد.

برچسب ها: مسابقات گلف ، ایران ، سجاد کرمپور
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