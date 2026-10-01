واکنش مسکو به تهدید نابودی مراکز نظامی در منطقه کالینینگراد

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «تاس»، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که کارخانه‌های تولید کننده سلاح برای اوکراین در کشور‌های اروپایی، اهداف نظامی بالقوه برای روسیه محسوب می‌شوند.

به گزارش تسنیم، او شب گذشته، چهارشنبه، در یک نشست خبری در واکنش به قصد لهستان برای تولید موشک‌های سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت در خاک این کشور، گفت: «کارخانه‌های تولید سلاح برای اوکراین در کشور‌های اروپایی برای روسیه اهداف نظامی بالقوه هستند و نباید تصور کرد که به دلیل دور بودن از خاک اوکراین در امان خواهند بود. هرکس چنین تصوری داشته باشد، اشتباه می‌کند.»

سخنگوی وزارت خارجه همچنین تأکید کرد که تولید تسلیحات برای کی‌یف فقط حل‌وفصل بحران اوکراین را دورتر می‌کند. این دیپلمات گفت: «کشور‌های اروپایی به‌طور مستقیم در مناقشه اوکراین مشارکت دارند و صرفاً کمک ارائه نمی‌کنند. آنها با راه‌اندازی کارخانه‌های تولید تسلیحات و ایجاد شرکت‌های مشترک با مجتمع صنایع دفاعی اوکراین به‌طور کامل در این مناقشه درگیر شده‌اند. این اقدامات فقط حل‌وفصل مناقشه را دورتر می‌کند و برخلاف آنچه برخی نیرو‌ها در اروپا تصور می‌کنند آن را نزدیک‌تر نمی‌سازد.»

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز پیشتر در واکنش به برنامه‌های لهستان برای احداث کارخانه تولید موشک‌های سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت در خاک این کشور از ورشو خواست دکترین نظامی فدراسیون روسیه را با دقت مطالعه کند.

پاسخ قاطع روسیه به تهدید برای نابودی مراکز نظامی در منطقه کالینینگراد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داد که اظهارات برخی سیاستمداران اروپایی درباره امکان نابودی سامانه‌های پدافند هوایی و سامانه‌های موشکی در منطقه کالینینگراد عواقب خطرناکی برای آنها خواهد داشت.

به گفته وی، برخی رهبران اروپایی آشکارا درباره امکان «با خاک یکسان کردن پایگاه‌های پدافند هوایی و سامانه‌های موشکی روسیه» در منطقه کالینینگراد سخن می‌گویند. در حالیکه چنین خط‌مشی به برخی سیاستمداران اجازه می‌دهد برای خود موقعیت سیاسی ایجاد کنند و از منابع بودجه اتحادیه اروپا بهره‌برداری کنند.

ماریا زاخارووا تأکید کرد که حمله کشور‌های اروپایی به روسیه به مناقشه‌ای کوتاه‌مدت منجر خواهد شد و مسکو از امکانات لازم برای پاسخ به هرگونه تجاوز برخوردار است.

او یادآور شد: «همان‌طور که ولادیمیر پوتین اعلام کرده، روسیه هرگز کشور‌های اروپایی را تهدید نمی‌کند و قصد تهدید آنها را نیز ندارد. اما هیچ‌کس نباید تردید داشته باشد که روسیه از همه امکانات لازم برای جلوگیری از هرگونه تجاوز و شکست دادن هر متجاوزی برخوردار است. اگر اروپا به روسیه حمله کند، این دیگر جنگی کاملاً متفاوت و بسیار کوتاه خواهد بود.»

این دیپلمات اعلام کرد که سیاستمداران اروپایی که خواستار وارد کردن شکست نظامی به روسیه هستند باید به ارزیابی واقع‌بینانه پیامد‌های احتمالی چنین اقداماتی بازگردند.

به گفته وی، رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان و وزیر دفاع استونی آشکارا درباره امکان تقابل با روسیه سخن گفته‌اند. زاخارووا تأکید کرد که برخی سیاستمداران اروپایی روی این حساب می‌کنند که مناقشه فقط با ابزار‌هایی صورت گیرد که کشور‌های ناتو خود را در استفاده از آنها برتر می‌دانند.

نخبگان اروپایی با سیاست‌های خود این قاره را به بن‌بست کشانده‌اند

ماریا زاخارووا در جمع خبرنگاران ابراز عقیده کرد که نخبگان اروپایی با سیاست‌های خود اتحادیه اروپا را سرانجام به بن‌بست کشانده‌اند، زیرا نتوانسته‌اند با هیچ‌یک از چالش‌هایی که پیش روی آنها قرار گرفته مقابله کنند و صرفاً به دامن زدن به روس‌هراسی و تلاش برای سلطه ژئوپلیتیکی مشغول بوده‌اند.

این دیپلمات افزود: «طبق ارزیابی ما، روند‌های بحرانی در اروپا تا حد زیادی دقیقاً با بحران در میان نخبگان اروپایی مرتبط است، زیرا آنها عملاً نتوانسته‌اند با هیچ‌یک از چالش‌های پیش روی اتحادیه اروپا به‌درستی مقابله کنند. فقط کافی است آنها را برشماریم: هجوم مهاجران که نه تنها نتوانستند با آن مقابله کنند، بلکه حتی نتوانستند پیامد‌های اقداماتی را که به این وضعیت منجر شد محاسبه کنند. بحران انرژی که خودشان به تشدید آن نیز کمک کردند. کاهش نرخ رشد اقتصادی نیز صرفاً نتیجه اقدامات کاملاً نسنجیده و گاه احمقانه آنها بود. کاهش رقابت‌پذیری نیز به همین ترتیب.»

وی ادامه داد: «این‌ها جدا از بحران امنیتی است که در نتیجه اشتباهات فاحش، کوتاه‌بینی و نگاه ایدئولوژیک محدود بوروکراسی اروپایی در عرصه سیاست خارجی، با ابعادی بی‌سابقه سراسر قاره اروپا را فرا گرفته است. یکی از دلایل اصلی وضعیت اسفبار کنونی اروپا، سیاست تقابلی، ضدروسی و روس‌هراسانه بروکسل اتحادیه اروپا است که اساساً اشتباه بود.»

به گفته زاخارووا، خط‌مشی سیاسی مبتنی بر کنار گذاشتن عرضه قابل اعتماد حامل‌های انرژی روسیه که طی دهه‌ها آزموده شده بود و همچنین بسته‌های متعدد تحریمی که به اقتصاد خود اروپایی‌ها ضربه می‌زند، اتحادیه اروپا را بیش از پیش متزلزل کرده و این ساختار در نتیجه گسترش بی‌رویه و با هدف دستیابی صرف به سلطه ژئوپلیتیکی در اروپا بر پایه روس‌هراسی، ثبات خود را از دست داده است.

حمله به کشتی‌های تجاری به منزله دزدی دریایی است

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که حمله به کشتی‌های تجاری مصداق دزدی دریایی است و قابل قبول نیست.

ماریا زاخارووا گفت: «ما خواستار بازگشت به قابل پیش‌بینی بودن جریان‌های تجاری، کنار گذاشتن موانع غیر بازاری و سیاسی‌سازی عرضه منابع انرژی و همچنین غیرقابل قبول دانستن حملات به کشتی‌های تجاری هستیم که در واقع به معنای احیای دزدی دریایی است. تصرف‌های غیرقانونی و حملات به زیرساخت‌های حیاتی نیز قابل قبول نیست. البته مسائل مربوط به تضمین ارائه بدون تبعیض خدمات مربوطه و دسترسی به فناوری‌ها نیز به‌شدت مطرح است.»

به گفته وی، روسیه فعالانه در تدوین راه‌حل‌هایی برای تقویت امنیت انرژی جهانی مشارکت دارد و معتقد است همه عواملی که بر بازار‌ها تأثیر می‌گذارند باید بدون جانبداری ارزیابی شوند. این دیپلمات یادآور شد که روسیه تأمین‌کننده قابل اعتماد در زمینه منابع سوختی و همچنین یکی از کشور‌های پیشرو در حوزه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است.

وی افزود: «روسیه همچنین به‌طور فعال در گفت‌و‌گو‌های مربوط به انرژی در چارچوب گروه بیست مشارکت دارد و به‌طور مستمر از امکان استفاده از همه انواع سوخت بر اساس اصل بی‌طرفی فناورانه و همچنین دسترسی برابر به همه منابع قابل اعتماد انرژی دفاع می‌کند.»

اوکراین یکی از عاملان قاچاق محصولات نظامی است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که اوکراین به یکی از عاملان فعال در زمینه قاچاق محصولات نظامی تبدیل شده است. او گفت: «اوکراین مدت‌هاست به یکی از مشارکت‌کنندگان فعال در قاچاق محصولات با کاربرد نظامی تبدیل شده است. سلاح‌هایی که از خاک این کشور پراکنده می‌شوند، عملاً می‌توانند بدون مانع به دست افراد نامناسب و خطرناک در هر یک از کشور‌های اروپایی برسند.»

زاخاووا افزود که در حالی که کشور‌های اروپایی بدون کنترل، اوکراین را با تسلیحات مدرن تجهیز می‌کنند و این کشور را سنگر امنیت اروپای غربی می‌دانند، همین سلاح‌ها ممکن است علیه شهروندان اتحادیه اروپا به کار گرفته شوند.

بحث درباره دیدار سه‌جانبه روسیه، اوکراین و ایالات متحده مخرب است

ماریا زاخارووا معتقد است که بحث درباره مذاکرات سه‌جانبه روسیه با اوکراین و ایالات متحده در شرایط فعلی بی‌معنا و غیرسازنده است.

او در نشست خبری گفت: «در مراحلی که هنوز هیچ تصمیم نهایی یا حتی تصمیم میان‌مرحله‌ای اتخاذ نشده، صادقانه بگویم، سخن گفتن درباره دیدار سه‌جانبه معنایی ندارد. حتی می‌گویم که این کار غیرسازنده است.»

به گفته وی، اگر مقدمات چنین دیداری در حال بررسی باشد، این وزارتخانه درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد کرد. زاخارووا افزود که روسیه تلاش‌های صادقانه میانجی‌گرانه کشور‌های مختلف را که با هدف کمک واقعی به حل‌وفصل مناقشه اوکراین انجام می‌شود ارج می‌نهد، ولی مایل نیست در این خصوص «گمانه‌زنی کرده» یا «فال قهوه» بگیرد.

تلاش غرب برای اعمال فشار بر رهبران آفریقایی پیش از اجلاس مسکو

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین اشاره کرد که غرب با اعمال فشار بر کشور‌های آفریقایی تلاش می‌کند مانع سفر مقامات آنها به اجلاس روسیه ـ آفریقا در مسکو شود.

زاخارووا توضیح داد: «با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاس مسکو، بدون تردید تلاش‌های بدخواهان غربی برای اعمال فشار بر شرکای آفریقایی با هدف جلوگیری از سفر آنها به مسکو قابل مشاهده است.»

این دیپلمات این اقدامات را نمونه‌ای از «سیاست کوته‌بینانه اقلیت جمعی غرب» دانست و تأکید کرد که چنین سیاست نواستعماری غیرقابل قبول است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز پیش از این گفته بود که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در جریان سفر خود به آفریقا تلاش خواهد کرد رهبران کشور‌های این قاره را از شرکت در اجلاس روسیه ـ آفریقا منصرف کند. به گفته وی، روسیه در تعامل با دیگر کشور‌ها به چنین روش‌هایی متوسل نمی‌شود و بر این اساس عمل می‌کند که شرکای آن کشور‌هایی مستقل و دارای حاکمیت هستند.