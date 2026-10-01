جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، چند منبع که خبرگزاری رویترز از آنها به آگاه یاد کرده، به این خبرگزاری گفتند که این دیدار ماه گذشته در ترکیه انجام شده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، این نشست که نخستین دیدار میان دو طرف بوده، به بررسی نگرانی‌های امنیتی متقابل اختصاص داشته و در جریان آن پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

این خبر یک روز پس از آن منتشر می‌شود که سازمان امنیت داخلی دولت موقت سوریه بامداد چهارشنبه مدعی شد که سه فرد مرتبط با حزب‌الله را در جریان یک عملیات خرابکارانه بازداشت کرده است.

دولت موقت سوریه مدعی شد که این هسته پس از آن متلاشی شد که نیرو‌های امنیتی سوری برای ساخت لانچر پرتاب موشک با هدف ایجاد بی‌ثباتی را رصد کرده بودند.