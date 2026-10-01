کد خبر: 1382324
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۰
ورزش » ساير

عبدولی با شکست قهرمان المپیک به مدال طلا رسید

3 نماینده وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با شکست قهرمان المپیک به مدال طلای بازی‌های آسیایی رسید.

جوان آنلاین: در ادامه رقابت‌های ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، علیرضا عبدولی در فینال وزن ۷۷ کیلوگرم به مصاف نائو کوزاکا دارنده مدال‌های طلای المپیک ۲۰۲۴ و نقره و برنز جهان از ژاپن به روی تشک رفت و در پایان با نمایشی درخشان با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید و صاحب مدال طلای بازی‌های آسیایی شد.

این دوازدهمین مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بود.

عبدولی پیش از این، در دور نخست استراحت کرد، سپس ۸ بر صفر مقابل سلیمان از اندونزی به برتری رسید و در نیمه نهایی نیز با همین نتیجه از سد شاهین بداغی کشتی گیر ایرانی قطر گذشت و راهی فینال شد.

اما در رده بندی وزن ۶۰ کیلوگرم، سجاد عباسپور مقابل سوزوکی از ژاپن به روی تشک رفت و در پایان در شرایطی که ۴ بر صفر پیش بود در تایم دوم با افت بدنی که داشت، ۷ امتیاز از دست داد و با نتیجه ۷ بر ۴ شکست خورد و از رسیدن به مدال برنز بازماند.

عباسپور پیش از این، در دور نخست مقابل هونگ تان از چین ۵ بر ۳ به برتری رسید. وی در دومین مبارزه نیز مقابل سومیت از هند یک بر یک پیروز شد، اما در نیمه نهایی مقابل علیشیر گانیف، دارنده مدال نقره جهان از ازبکستان با نتیجه ۷ بر ۴ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

در ادامه رقابت‌های روز پایانی کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی، مهدی بالی آخرین نماینده ایران در این مسابقات در دیدار رده بندی وزن ۹۷ کیلوگرم، برای کسب مدال برنز با اسلام اولویف از قزاقستان مبارزه می‌کند.

پیش از این و در روز نخست این مسابقات نیز امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید، اما محمدجواد رضایی در ۶۷ و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم، با شکست مقابل رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، مدال طلا ، بازی‌های آسیایی ناگویا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

پول حقیقی به بورس برگشت

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۱۹ نفتکش آبکش شد

با دیدن کودکی که در سیل مرده بود با صدای بلند گریستم!

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

بزرگ‌ترین سرمایه انیمیشن ایران نیروی انسانی است

 قهرمانی در قاب مه و آتش

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

رویترز: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز پایین‌تر از میانگین ۱۰ روزه است

تیم کایاک دو نفره مدال برنز گرفت؛ تیر تیراندازان هم به مدال خورد

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

تئوریزه‌سازی مفهوم تسلیم با جایگزینی واژه زیبای صلح!

میدان‌داری در جهان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار