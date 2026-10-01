عبدولی با شکست قهرمان المپیک به مدال طلا رسید

جوان آنلاین: در ادامه رقابت‌های ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، علیرضا عبدولی در فینال وزن ۷۷ کیلوگرم به مصاف نائو کوزاکا دارنده مدال‌های طلای المپیک ۲۰۲۴ و نقره و برنز جهان از ژاپن به روی تشک رفت و در پایان با نمایشی درخشان با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید و صاحب مدال طلای بازی‌های آسیایی شد.

این دوازدهمین مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بود.

عبدولی پیش از این، در دور نخست استراحت کرد، سپس ۸ بر صفر مقابل سلیمان از اندونزی به برتری رسید و در نیمه نهایی نیز با همین نتیجه از سد شاهین بداغی کشتی گیر ایرانی قطر گذشت و راهی فینال شد.

اما در رده بندی وزن ۶۰ کیلوگرم، سجاد عباسپور مقابل سوزوکی از ژاپن به روی تشک رفت و در پایان در شرایطی که ۴ بر صفر پیش بود در تایم دوم با افت بدنی که داشت، ۷ امتیاز از دست داد و با نتیجه ۷ بر ۴ شکست خورد و از رسیدن به مدال برنز بازماند.

عباسپور پیش از این، در دور نخست مقابل هونگ تان از چین ۵ بر ۳ به برتری رسید. وی در دومین مبارزه نیز مقابل سومیت از هند یک بر یک پیروز شد، اما در نیمه نهایی مقابل علیشیر گانیف، دارنده مدال نقره جهان از ازبکستان با نتیجه ۷ بر ۴ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

در ادامه رقابت‌های روز پایانی کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی، مهدی بالی آخرین نماینده ایران در این مسابقات در دیدار رده بندی وزن ۹۷ کیلوگرم، برای کسب مدال برنز با اسلام اولویف از قزاقستان مبارزه می‌کند.

پیش از این و در روز نخست این مسابقات نیز امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید، اما محمدجواد رضایی در ۶۷ و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم، با شکست مقابل رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.