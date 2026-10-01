دادستان کل کشور که برای شرکت در بیست‌وچهارمین اجلاس دادستان‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای وارد کازان شده است، با دادستان کل فدراسیون روسیه گفت‌و‌گو کرد؛ دیداری که با تأکید بر صیانت از حقوق شهروندان و تجار دو کشور همراه بود.

جوان آنلاین: از سفارت ایران در روسیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد و الکساندر ولادیمیرویچ گوتسان در این دیدار بر اهمیت توسعه و گسترش همکاری‌های قضایی و همچنین ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی دادستانی‌های کل دو کشور در چارچوب دوجانبه و چندجانبه تأکید کردند.

به گزارش ایرنا، دادستان کل کشور در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت روسیه در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، این جنگ تحمیلی و شهادت رهبر معظم و جوانان و مردم کشورمان را بر خلاف موازین حقوقی و بین‌المللی و اخلاقی عنوان کرد.

موحدی آزاد همچنین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای را فرصتی برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی غرب دانست و گفت: متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به گروگان گرفته شده تا جایی که قضات دادگاه‌های بین‌المللی تحریم می‌شوند.

دادستان کل کشور در ادامه آمادگی جمهوری اسلامی ایران را در راستای تبادل هیأت‌های کارشناسی در حوزه‌های مختلف قضایی اعلام کرد.

دادستان کل روسیه نیز در این دیدار ضمن اشاره به نزدیکی رویکرد‌های دو کشور و لزوم همکاری در حوزه‌های مبارزه با مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی در چارچوب کارگروه مشترک مبارزه با جرائم، بر ضرورت توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی بر اساس معاهده جامع راهبردی تأکید کرد.

وی همچنین دفاع از حقوق شهروندان ایران و روسیه در خارج از کشور را از اولویت‌های همکاری دوجانبه برشمرد.

کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه نیز طی سخنانی به روابط بسیار خوب و نزدیک سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو با دادستانی فدراسیون روسیه اشاره و خواستار مساعدت این دادستانی در انتقال زندانیان ایرانی به میهن شد.

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امضای برنامه همکاری دادستانی‌های کل ایران و روسیه

بنا بر گزارش دیگری، برنامه همکاری دادستانی‌های کل ایران و روسیه برای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ میلادی در کازان به امضا رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران و گوتسان دادستان کل فدراسیون روسیه این برنامه تعاملی دوطرفه را به طور رسمی امضا و مبادله کردند.

امضای این برنامه همکاری دوره‌ای با هدف ایجاد نقشه راه عملیاتی، توسعه مناسبات حقوقی و قضایی، تسهیل تعاملات مشترک در پیشگیری از جرایم، اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندان دو کشور در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ صورت گرفته است.

با امضای این سند، فرآیند تعاملات قضایی وارد فاز اجرایی جدیدی می‌شود که تسهیل امور کنسولی، حل مشکلات دانشجویان ایرانی، حمایت قضایی از بازرگانان و شتاب‌بخشی به فرآیند انتقال محکومان را در چارچوب ترتیبات منطقه‌ای سازمان همکاری شانگهای محقق خواهد کرد.