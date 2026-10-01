وزیر نیرو با اشاره به اقدامات برای کاهش ناترازی انرژی گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون انرژی خورشیدی و بادی، بخشی از نیاز انرژی کشور تامین می‌شود و ناترازی برق نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی روز پنج‌شنبه در آیین بهره برداری از طرح‌های آبرسانی و کیفیت بخشی آب شهرستان بجستان افزود: میزان ناتراز برق کشور در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۲۰ هزار مگاوات بود ولی این مساله بهبود یافته و سال آینده وضعیت تامین برق از امسال نیز بهتر شود.

وی با اشاره به توسعه فناوری توربین‌های بادی در کشور اظهار کرد: نخستین توربین بادی طراحی‌شده توسط یکی از مهندسان وزارت نیرو روز گذشته به بهره برداری رسید.

وزیر نیرو تاکید کرد: ایران در طراحی و ساخت توربین‌های بادی صاحب فناوری و جایگاه است و همان‌گونه که در حوزه توربین‌های گاز به دانش فنی قابل‌توجهی دست یافته‌ایم در فناوری توربین‌های بادی نیز به جایگاه مناسبی رسیده‌ایم.

وی توانمندی کشور در حوزه فناوری آب را یادآور شد، گفت: ایران در بسیاری از بخش‌های فناوری آب هم به خودکفایی رسیده و در عین حال آماده همکاری و تبادل این دانش و فناوری با کشور‌های دیگر است.

علی‌آبادی عنوان کرد: تحریم نباید موجب توقف توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور شود، ایران با اتکا به توان داخلی، ظرفیت بخش خصوصی، مدیریت و همراهی دولت می‌تواند مسیر توسعه صنعت آب و انرژی را ادامه دهد.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور و تحمیل جنگ دشمنان آمریکایی و صهیونی بر علیه کشورمان تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت و مجلس شورای اسلامی از همه ظرفیت‌ها برای ارایه خدمت صادقانه به مردم و بهبود وضعیت و رفع مسائل و مشکلات جامعه استفاده می‌کند.

علی آبادی گفت: ملت ایران بسیار مقاومند و هزاران سال با این سختی‌ها زندگی کردند و در سایه ایمان این ملت مقاومت، از خودگذشتگی و ایثار مفهوم دیگر پیدا کرده و می‌کند.

وی با اشاره به آیات قرآن و روایات ائمه معصومین (ع) در خصوص اهمیت آب گفت: مردم مناطقی مانند شهرستان بجستان که با مشکلاتی در تامین آب شرب سالم مواجه هستند قدر آب را بیشتر می‌دانند.

وی افزود: مردم این منطقه در طول تاریخ به دلیل معضل خشکسالی با مشکلات زیادی در تامین آب مواجه بودند ولی در منطقه ماندند و دولت چهاردهم و مسوولان از هیچ تلاشی برای کاهش مشکلات آنان دریغ نمی‌کنند.

طرح آبرسانی و کیفیت بخشی آب شرب شهرستان بجستان واقع در جنوب خراسان رضوی با اعتبار سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال پنج‌شنبه با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو بهره برداری شد.

این طرح شامل چهار پروژه کیفیت بخشی آب، حفرو تجهیز سه حلقه چاه به ظرفیت ۹۰ لیتر بر ثانیه، ایستگاه‌های پمپاژ شماره سه و چهار و مخزن ذخیره آب به ظرفیت سه هزار متر مکعب است.

سامانه کیفی سازی آب به عنوان مهمترین طرح آبرسانی به شهر بجستان است که با هزینه یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اجرا و آماده بهره برداری شد.

این سامانه با دو خط کیفی سازی آب به ظرفیت هر یک هزار و ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز، نیاز شرب ۱۴ هزار نفر از جمعیت این هر را در در قالب شش هزار و ۹۳۰ مشترک به روش اسمز و الکترودیالیز معکوس و پیش تصفیه خود شوینده تامین می‌کند.