قیمت طلا و سکه در ۹ مهر؛ طلا ۲۵.۵ میلیون تومان شد

جوان آنلاین: بازار طلا و سکه امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ در حالی دنبال شد که هر اونس طلای جهانی در محدوده ۴ هزار و ۱۶۱ دلار قرار دارد.
بر اساس آخرین نرخهای اعلامشده، قیمت انواع طلا و سکه در بازار داخلی به شرح زیر است.
هر مثقال طلا در بازار تهران امروز به ۱۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید.
همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز امروز ۳۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان اعلام شده است.
در بازار سکه، سکه طرح جدید با قیمت ۲۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد و سکه طرح قدیم نیز به ۲۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
همچنین قیمت نیمسکه ۱۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ربعسکه ۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد.
سکه گرمی نیز امروز در محدوده ۳۷ میلیون تومان قرار گرفت.