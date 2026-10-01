قیمت طلا و سکه در ۹ مهر؛ طلا ۲۵.۵ میلیون تومان شد

امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۸۰۰ تومان و سکه طرح جدید با قیمت ۲۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.

جوان آنلاین: بازار طلا و سکه امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ در حالی دنبال شد که هر اونس طلای جهانی در محدوده ۴ هزار و ۱۶۱ دلار قرار دارد.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت انواع طلا و سکه در بازار داخلی به شرح زیر است.

هر مثقال طلا در بازار تهران امروز به ۱۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید.

همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز امروز ۳۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان اعلام شده است.

در بازار سکه، سکه طرح جدید با قیمت ۲۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد و سکه طرح قدیم نیز به ۲۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت نیم‌سکه ۱۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد.

سکه گرمی نیز امروز در محدوده ۳۷ میلیون تومان قرار گرفت.