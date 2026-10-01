بازی سوم تیم ملی فوتبال در آستانه لغو شدن

جوان آنلاین: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برای پر کردن جای خالی دیدار دوستانه سوم تیم ملی در فیفادی ماه جاری از بخش بین الملل خواسته بود تا تمام شرایط را برای برگزاری بازی با تیم مدنظر کادرفنی که از قاره آفریقا بوده است فراهم کنند، اما مشکلات به وجود آمده در پرواز‌های خارجی به برخی کشور‌ها در پی تحریم‌های صورت گرفته باعث شد تا قرارداد بازی با گینه بیسائو به دلیل عدم تعیین محل برگزاری مسابقه در آستانه لغو قرار بگیرد.

خبری که باعث شده تا چند بازیکن تیم‌های باشگاهی شهرستانی از کادرفنی اجازه ترک تهران را بگیرند تا احتمالا خبری از دیدار سوم دوستانه برای ملی پوشان نباشد.

تیم ملی فوتبال ایران دو بازی دوستانه قبلی خود مقابل ازبکستان و روسیه را با شکست پشت سر گذاشت تا تیغ تیز انتقادات به قلعه نویی و دستیارانش که وعده قهرمانی در جام ملت‌ها را داده‌اند برسد.

از این رو احتمالا قلعه نویی خوشحال از لغو دیدار یوم دوستانه تیم ملی است تا شاید خبری از برکناری او در صورت تحمل سومین شکست متوالی نباشد و او بتواند وعده خود مبنی بر ساختن تیم ملی در فاصله اندک باقیمانده تا جام ملت‌ها را محقق کند!