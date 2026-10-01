کد خبر: 1382315
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تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸
ورزش » ساير

پیاتزا: اشتباهات غیرقابل قبولی مقابل کره‌جنوبی داشتیم

3 سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی مقابل کره‌جنوبی گفت: باید قبول کنیم امروز کیفیت ما آن چیزی نبود که در تمرینات ارائه می‌کنیم و فکر می‌کنم فردا هم دیدار سختی خواهیم داشت.

جوان آنلاین: روبرتو پیاتزا پس از برتری تیم ملی والیبال ایران مقابل کره جنوبی و صعود به مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا، اظهار کرد: در همان ست اول به گونه‌ای بازی کردیم که آنها به این باور برسند که می‌توانند مقابل ما بازی خوبی ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: ست را جلو بودیم و چهار اشتباه بچگانه انجام دادیم. اما باید قبول کرد که اشتباه بخشی از مسابقه است، اما زمانی که چراغ قرمز است و شما از چهارراه رد می‌شوید و اگر آن زمان شما را جریمه کنند، نباید خیلی سورپرایز شوید.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با تاکید بر اینکه اشتباهاتی انجام دادیم که از نظر من غیر قابل قبول است، گفت: از یک طرف خیلی خوشحالم که پیروز شدیم و به مرحله بالاتر صعود کردیم، اما از سوی دیگر می‌دانم که باید تغییرات زیادی داشته باشیم.

پیاتزا ادامه داد: همه به ژاپن فکر می‌کنند، اما ما فردا مقابل پاکستان به میدان می‌رویم. ما باید به همه احترام بگذاریم، اما اول باید به خودمان و بازیکنان احترام بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه باید به تیم پاکستان احترام بگذارید چرا که یک دیدار شگفت انگیز مقابل هند داشت، عنوان کرد: شنیده بودم که یک درگیری بزرگ بین هند و پاکستان وجود دارد؛ من چیزی از این قضیه نمی‌دانستم و تصور می‌کردم که شاید هند در این دیدار پیروز شود، اما در نهایت پاکستان موفق به برتری مقابل هند شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه همانطور که توتولو می‌گوید قرار نیست اسم‌ها بازی کنند و باید والیبال خوبی بازی شود، گفت: امروز ۵۰ درصد از توان والیبال خود را ارائه کردیم و قطعا فردا با کیفیت و هیجان بیشتری مقابل پاکستان به میدان می‌رویم.

پیاتزا افزود: باید قبول کنیم امروز کیفیت ما آن چیزی نبود که در تمرینات ارائه می‌کنیم. فکر می‌کنم فردا دیدار سختی خواهیم داشت و زمان خیلی کمی برای ریکاوری داریم. باید از این زمان استفاده کنیم تا ذهنمان برای دیدار فردا آماده باشد.

برچسب ها: روبرتو پیاتزا ، تیم ملی والیبال ، کره جنوبی
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