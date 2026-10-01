کد خبر: 1382314
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تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تاکید حماس بر تشدید مقاومت ضد اشغالگران در یازدهمین سالگرد انتفاضه قدس

3 حماس در یازدهمین سالگرد انتفاضه قدس تاکید کرد جنایات اشغالگران هرگز اراده و مقاومت ملت فلسطین را نخواهد شکست.

جوان آنلاین: در یازدهمین سالگرد انتفاضه قدس، جنبش حماس فلسطین امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جنایات اشغالگران و شهرک‌نشینان آنها، اراده مردم ما و پایداری آنها در سرزمینشان را نخواهد شکست.

حماس با تاکید بر لزوم اقدام جامعه بین المللی در بر عهده گرفتن مسئولیت خود در جرم انگاری و مجازات رژیم اشغالگر افزود: مردم فلسطین یازدهمین سالگرد انتفاضه قدس را که با سوزاندن خانواده دوابشه توسط شهرک‌نشینان در استان نابلس آغاز شد، گرامی می‌دارند.

این جنبش تاکید کرد: این در حالی است که رژیم اشغالگر و فاشیست صهیونیستی در حال تشدید جنایات و تجاوزات خود علیه قدس و مسجد الاقصی و کل مردم فلسطین در سراسر سرزمین ماست.

در ادامه این بیانیه آمده است: انتفاضه قدس که از اول اکتبر ۲۰۱۵ آغاز شد، همچنان یک نقطه عطف پایدار در مبارزه مردم ما خواهد بود. وحدت ملی فلسطینی‌ها که در پاسخ به آن جنایت فجیع اشغالگران تجسم یافت، گواهی مجدد بر این است که خون شهدای ما هر چقدر هم طول بکشد، هدر نخواهد شد و هرگونه توطئه و تجاوزی علیه قدس و مسجد الاقصی با پایداری و مقاومت فزاینده فلسطینیان تا شکست اشغالگران و بیرون راندن آنها از سرزمین و اماکن مقدس ما رو‌به‌رو خواهد شد.

حماس ادامه داد: خون شهدای صالح ما که به دست رژیم تروریستی و فاشیست صهیونیستی ریخته شده، جنایتی تمام عیار است که برای همیشه به عنوان مدرک و گواهی بر سادیسم و فاشیسم اشغالگران صهیونیست باقی خواهد ماند. تشدید مداوم تجاوز اشغالگران علیه سرزمین، مردم و اماکن مقدس ما نتوانسته و نخواهد توانست اراده مردم ما را بشکند یا شعله مقاومت، پایداری و دفاع آنها از حقوق مشروعشان را خاموش کند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: در مواجهه با تجاوزات وحشیانه و فزاینده اشغالگران فاشیست علیه فلسطینیان در نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی، ما بار دیگر از جامعه بین‌المللی، اعم از دولت‌ها و سازمان‌ها، می‌خواهیم که مسئولیت‌های سیاسی، انسانی و اخلاقی خود را در پایان دادن به این تروریسم صهیونیستی که صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی را تهدید می‌کند، بر عهده بگیرند و با جدیت برای محکوم کردن و منزوی کردن دولت اشغالگر و محاکمه رهبران آن به عنوان جنایتکاران جنگی تلاش کنند.

حماس در پایان بیانیه خود تاکید کرد: ما به روح پاک شهدای خود درود می‌فرستیم و از خداوند متعال می‌خواهیم که به مجروحان و آسیب دیدگان شفا و به اسرا و بازداشت شدگان در زندان‌های دشمن آزادی عطا کند. ما همچنین با افتخار به همه مردم ثابت قدم و مقاوم خود در فلسطین و خارج از سرزمینمان درود می‌فرستیم و تعهد تزلزل‌ناپذیر خود را برای ادامه مبارزه تا تحقق آرمان‌های مردم خود برای آزادسازی سرزمین و اماکن مقدسمان اعلام می‌کنیم.

به گزارش تسنیم، از مهم‌ترین تحولات صحنه فلسطین در سال ۲۰۱۵ آغاز انتفاضه قدس در ماه‌های پایانی سال بود. در تاریخ ۳۱ جولای این سال شهرک نشینان صهیونیست منزل خانواده سعد دوابشه در شهرک دوما واقع در جنوب شرقی نابلس در کرانه باختری را به آتش کشیدند که در نتیجه آن کودک شیرخوار (۱۸ ماهه) این خانواده زنده در آتش سوخت و پس از آن پدر خانواده در اثر شدت جراحت در بیمارستان جان باخت و پس از آن نیز مادر خانواده به فاصله یکماه از این حادثه از دنیا رفت.

پس از این حادثه و در تاریخ ۲ اکتبر مبارزان فلسطینی که مدتی بعد مشخص شد از اعضای گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس هستند موفق شدند یک خاخام صهیونیست به نام «ایتام هکنین» افسر ذخیره در یگان ویژه ارتش صهیونیستی را به همراه زنش طی یک عملیاتی در نزدیکی شهرک ایتمار واقع در شرق نابلس به هلاکت برسانند.

تنها یک روز پس از این حادثه نیز یک نوجوان فلسطینی به نام مهند الحلبی (۱۹ ساله) موفق شد طی یک عملیاتی در قدس اشغالی با ضربات چاقو یک خاخام صهیونیست و یک نظامی را به هلاکت رسانده و ۳ نفر دیگر را زخمی کند.

برچسب ها: حماس ، رژیم صهیونیستی ، فلسطین
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