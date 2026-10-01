کد خبر: 1382313
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

«نه» ریاض به درخواست تل‌آویو برای عادی‌سازی روابط؛ مخالفت با فرود هواپیما‌های اسرائیل

2 پذیرش فرود اضطراری هواپیمای حامل حدود ۱۸۰ مسافر اسرائیلی از سوی عربستان و رد درخواست تل‌آویو برای اعزام هواپیما‌های ترابری نظامی و غیرنظامی به تبوک، نشان می‌دهد ریاض همچنان از عادی‌سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی پرهیز می‌کند.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت نوشت پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دوبی در فرودگاه بین‌المللی تبوک، مقام‌های صهیونیستی از عربستان خواستند اجازه دهد هواپیما‌های ترابری نظامی C-۱۳۰ J نیروی هوایی این رژیم برای انتقال مسافران اسرائیلی وارد خاک عربستان شوند، اما ریاض با این درخواست مخالفت کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، عربستان فرود اضطراری هواپیما را پذیرفت، خلبانان مجروح را برای درمان به بیمارستان منتقل کرد و به مسافران نیز خدمات پزشکی و پذیرایی ارائه داد. نیرو‌های سعودی همچنین در اسکورت و استقبال از هواپیما مشارکت داشتند.

با این حال، مقام‌های سعودی با فرود هواپیما‌های نظامی رژیم صهیونیستی در خاک عربستان مخالفت کردند. یدیعوت آحارنوت نوشت چنین اقدامی می‌توانست به‌عنوان نشانه‌ای آشکار از حرکت به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل تلقی شود و برای ریاض هزینه سیاسی داشته باشد.

این روزنامه افزود موساد در جریان این حادثه به‌طور مستمر با مقام‌های سعودی در تماس بود و تلاش کرد آنها را برای صدور مجوز فرود یک هواپیمای غیرنظامی و بدون نشان اسرائیلی در تبوک متقاعد کند؛ اما در نهایت مسافران با پرواز جایگزین فلای‌دوبی عربستان را ترک کنند.

یدیعوت آحارنوت همچنین نوشت عربستان در سال‌های اخیر به هواپیما‌های فلای‌دوبی اجازه داده است در مسیر رفت‌وبرگشت به اراضی اشغالی از حریم هوایی این کشور عبور کنند و در حادثه اخیر نیز با پذیرش فرود اضطراری هواپیمای حامل مسافران اسرائیلی، همکاری قابل توجهی نشان داد.

روزنامه هاآرتص نیز در گزارشی درباره این موضوع نوشت فرود هواپیمای حامل مسافران اسرائیلی در عربستان می‌تواند تصویری متفاوت از سطح همکاری‌های منطقه‌ای با اسرائیل ارائه کند.

به نوشته هاآرتص، میزان همکاری کشور‌های منطقه را نمی‌توان صرفاً بر اساس توافق‌های رسمی عادی‌سازی روابط سنجید، بلکه واکنش آنها در شرایط اضطراری و زمانی که اسرائیل به کمک یک کشور نیاز دارد نیز می‌تواند نشانه‌ای از سطح همکاری میان طرفین باشد.

این روزنامه تأکید کرد که سیاست اسرائیل در خاورمیانه می‌تواند بر میزان آمادگی کشور‌های منطقه برای همکاری با تل‌آویو در شرایط بحرانی اثرگذار باشد.

با این حال، رسانه اسرائیلی «والا» نیوز نزدیک به منابع امنیتی گزارش داد عربستان اسرائیل را از روند تحقیقات درباره پرواز فلای‌دوبی کنار گذاشته و تل‌آویو در تحقیقات اولیه نتوانسته اطلاعات مستقیمی از ریاض دریافت کند. به نوشته این رسانه، بخش عمده اطلاعات اسرائیل از امارات، مسافران و آمریکا به دست آمده است.
والانیوز همچنین نوشت تلاش تل‌آویو برای مشارکت در تحقیقات مشترک با عربستان و امارات همچنان پشت پرده ادامه دارد، اما منابع امنیتی اسرائیلی می‌گویند روند همکاری «بسیار دشوار» است و روایت کشور‌های عربی درباره این حادثه با روایت اسرائیل تفاوت اساسی دارد.

به گزارش ایرنا، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ فلای دبی در مسیر امارات متحده عربی به تل‌آویو صبح چهارشنبه در پی درگیری خلبانان مسیر خود را به عربستان تغییر داد.

فرودگاه تبوک عربستان اعلام کرد که پس از دریافت پیام اضطراری از این هواپیما، وضعیت اضطراری در فرودگاه اعلام شد و هواپیما به سلامت فرود آمد. خلبان و کمک‌خلبان نیز پس از فرود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، این هواپیما حامل شمار زیادی مسافر اسرائیلی بود و پس از فرود اضطراری، هماهنگی برای انتقال مسافران با یک هواپیمای جایگزین انجام شد.

شرکت فلای‌دبی نیز پس از این حادثه اعلام کرد که پرواز‌های خود به تل‌آویو را برای شش روز متوقف می‌کند.

برچسب ها: اسرائیل ، عربستان سعودی ، امارات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

پول حقیقی به بورس برگشت

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۱۹ نفتکش آبکش شد

با دیدن کودکی که در سیل مرده بود با صدای بلند گریستم!

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

بزرگ‌ترین سرمایه انیمیشن ایران نیروی انسانی است

 قهرمانی در قاب مه و آتش

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

رویترز: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز پایین‌تر از میانگین ۱۰ روزه است

تیم کایاک دو نفره مدال برنز گرفت؛ تیر تیراندازان هم به مدال خورد

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

تئوریزه‌سازی مفهوم تسلیم با جایگزینی واژه زیبای صلح!

میدان‌داری در جهان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار