پذیرش فرود اضطراری هواپیمای حامل حدود ۱۸۰ مسافر اسرائیلی از سوی عربستان و رد درخواست تل‌آویو برای اعزام هواپیما‌های ترابری نظامی و غیرنظامی به تبوک، نشان می‌دهد ریاض همچنان از عادی‌سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی پرهیز می‌کند.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت نوشت پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دوبی در فرودگاه بین‌المللی تبوک، مقام‌های صهیونیستی از عربستان خواستند اجازه دهد هواپیما‌های ترابری نظامی C-۱۳۰ J نیروی هوایی این رژیم برای انتقال مسافران اسرائیلی وارد خاک عربستان شوند، اما ریاض با این درخواست مخالفت کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، عربستان فرود اضطراری هواپیما را پذیرفت، خلبانان مجروح را برای درمان به بیمارستان منتقل کرد و به مسافران نیز خدمات پزشکی و پذیرایی ارائه داد. نیرو‌های سعودی همچنین در اسکورت و استقبال از هواپیما مشارکت داشتند.

با این حال، مقام‌های سعودی با فرود هواپیما‌های نظامی رژیم صهیونیستی در خاک عربستان مخالفت کردند. یدیعوت آحارنوت نوشت چنین اقدامی می‌توانست به‌عنوان نشانه‌ای آشکار از حرکت به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل تلقی شود و برای ریاض هزینه سیاسی داشته باشد.

این روزنامه افزود موساد در جریان این حادثه به‌طور مستمر با مقام‌های سعودی در تماس بود و تلاش کرد آنها را برای صدور مجوز فرود یک هواپیمای غیرنظامی و بدون نشان اسرائیلی در تبوک متقاعد کند؛ اما در نهایت مسافران با پرواز جایگزین فلای‌دوبی عربستان را ترک کنند.

یدیعوت آحارنوت همچنین نوشت عربستان در سال‌های اخیر به هواپیما‌های فلای‌دوبی اجازه داده است در مسیر رفت‌وبرگشت به اراضی اشغالی از حریم هوایی این کشور عبور کنند و در حادثه اخیر نیز با پذیرش فرود اضطراری هواپیمای حامل مسافران اسرائیلی، همکاری قابل توجهی نشان داد.

روزنامه هاآرتص نیز در گزارشی درباره این موضوع نوشت فرود هواپیمای حامل مسافران اسرائیلی در عربستان می‌تواند تصویری متفاوت از سطح همکاری‌های منطقه‌ای با اسرائیل ارائه کند.

به نوشته هاآرتص، میزان همکاری کشور‌های منطقه را نمی‌توان صرفاً بر اساس توافق‌های رسمی عادی‌سازی روابط سنجید، بلکه واکنش آنها در شرایط اضطراری و زمانی که اسرائیل به کمک یک کشور نیاز دارد نیز می‌تواند نشانه‌ای از سطح همکاری میان طرفین باشد.

این روزنامه تأکید کرد که سیاست اسرائیل در خاورمیانه می‌تواند بر میزان آمادگی کشور‌های منطقه برای همکاری با تل‌آویو در شرایط بحرانی اثرگذار باشد.

با این حال، رسانه اسرائیلی «والا» نیوز نزدیک به منابع امنیتی گزارش داد عربستان اسرائیل را از روند تحقیقات درباره پرواز فلای‌دوبی کنار گذاشته و تل‌آویو در تحقیقات اولیه نتوانسته اطلاعات مستقیمی از ریاض دریافت کند. به نوشته این رسانه، بخش عمده اطلاعات اسرائیل از امارات، مسافران و آمریکا به دست آمده است.

والانیوز همچنین نوشت تلاش تل‌آویو برای مشارکت در تحقیقات مشترک با عربستان و امارات همچنان پشت پرده ادامه دارد، اما منابع امنیتی اسرائیلی می‌گویند روند همکاری «بسیار دشوار» است و روایت کشور‌های عربی درباره این حادثه با روایت اسرائیل تفاوت اساسی دارد.

به گزارش ایرنا، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ فلای دبی در مسیر امارات متحده عربی به تل‌آویو صبح چهارشنبه در پی درگیری خلبانان مسیر خود را به عربستان تغییر داد.

فرودگاه تبوک عربستان اعلام کرد که پس از دریافت پیام اضطراری از این هواپیما، وضعیت اضطراری در فرودگاه اعلام شد و هواپیما به سلامت فرود آمد. خلبان و کمک‌خلبان نیز پس از فرود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، این هواپیما حامل شمار زیادی مسافر اسرائیلی بود و پس از فرود اضطراری، هماهنگی برای انتقال مسافران با یک هواپیمای جایگزین انجام شد.

شرکت فلای‌دبی نیز پس از این حادثه اعلام کرد که پرواز‌های خود به تل‌آویو را برای شش روز متوقف می‌کند.